Тело женщины, убитой под Новосибирском захоронили, — что известно о судьбе ее пятилетней дочки

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, малолетнего». Задержанному 25 января в Казахстане мужчине заочно предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело на контроль взяла прокуратура региона, а также глава СК РФ Александр Бастрыкин.