Тело женщины, убитой под Новосибирском захоронили, — что известно о судьбе ее пятилетней дочки

В Новосибирске похоронили 39-летнюю Ольгу, была найдена убитой в 20-х числах января. До этого она пропала с 5-летней дочерью. Знакомые и родственник говорят, что не знают, нашли ли тело ребенка.
— Ольгу уже похоронили в Новосибирске. Тело девочки маленькой еще не нашли, у меня об этом информации нет, — рассказала НГС родственница.
Знакомая семьи также сообщила НГС, что, по ее сведениям, тело пятилетней девочки не нашли.
Тело 39-летней Ольги нашли 31 января в снегу недалеко от города. Женщина пропала сразу после того, как купила дорогой автомобиль. Помогал ей выбирать машину 31-летний Фарход. Сразу после покупки мужчина покинул территорию России, но его задержали на границе Казахстана и Узбекистана. Оказалось, его уже привлекали к уголовной ответственности.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, малолетнего». Задержанному 25 января в Казахстане мужчине заочно предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело на контроль взяла прокуратура региона, а также глава СК РФ Александр Бастрыкин.