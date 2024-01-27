«Женщину зарезал, а девочку задушил»: знакомые погибшей — о двойном убийстве матери и дочери в Новосибирске

Мужчина признался следователям об убийстве 39-летней женщины и 5-летней девочки, которые пропали 20 января. Об этом НГС рассказала знакомая пропавших. По её словам, пропавшая недавно переехала из Казахстана в Новосибирск. У себя на родине она продала наследство и переезжала с суммой больше 5 миллионов рублей.