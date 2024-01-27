«Женщину зарезал, а девочку задушил»: знакомые погибшей — о двойном убийстве матери и дочери в Новосибирске

Мужчина признался следователям об убийстве 39-летней женщины и 5-летней девочки, которые пропали 20 января. Об этом НГС рассказала знакомая пропавших. По её словам, пропавшая недавно переехала из Казахстана в Новосибирск. У себя на родине она продала наследство и переезжала с суммой больше 5 миллионов рублей.
По словам знакомой погибших, мама 5-летней девочки после приезда купила машину за 1,5 миллиона и квартиру на Виктора Уса. После этого она перестала выходить на связь. Подруга пропавшей начала бить тревогу.
Вчера, 26 января, с подавшей заявление связался следователь, который рассказал, что подозреваемого задержали.
— Они вчера целый день искали места, где он указал. Они ничего не нашли — 300 человек искали. Он сказал, что ее зарезал, а девчонку задушил, — рассказала знакомая с ситуацией.
Мужчину задержали на границе Казахстана и Узбекистана. Ему заочно предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, 31-летний мужчина помогал приобретать машину. В Новосибирской области создали специальную следственно-оперативную группу по факту пропажи мамы и ребенка.