«Пока тело не найдено, она не погибла»: что друзья и родные говорят женщине, пропавшей вместе с дочкой, и обвиняемом в их убийстве

Что известно о пропавшей Ольге Я.

Если не для всех знакомых пропавшей, то для большинства ее исчезновение стало потрясением. Что связывало самодостаточную и умную женщину с Фарходом, никто, кажется, тоже не понимает:



— Я не слышала ничего о том, чтобы у них были какие-то романтические отношения, — рассказала знакомая Ольги на условиях анонимности, — вообще не представляю, где они могли бы пересечься. Может быть, как-то подвозил ее? Она вообще очень осторожная, по-хорошему, осторожная. Говорят, что он помогал ей со сделкой, наверное, она его взяла как раз, чтобы ее никто не обманул, не кинул... А оно вот как вышло.

По словам знакомых и родственников пропавшей, Ольга переехала в Новосибирск из Алматы в 2021 году. В Казахстане остался пожилой отец женщины и его супруга.



— В Алматы Ольга работала в газовом хозяйстве, была начальником отдела. Работа была хорошая, машина у нее была, все ей давалось, — рассказала супруга отца пропавшей женщины Наталья Валентиновна. — С отцом они общались не особо близко, но все равно родственные связи оставались. В последний раз она приезжала в Алматы в октябре 2023 года, оставалась на 3 месяца — продавала квартиру, которую от бабушки в наследство получила. Вот она ее продала, хотя сначала говорила, что на себя оформит и отцу оставит, и с большой суммой налички уехала.