«Пока тело не найдено, она не погибла»: что друзья и родные говорят женщине, пропавшей вместе с дочкой, и обвиняемом в их убийстве

25 января на границе Казахстана и Узбекистана задержали 31-летнего Фархода Р., которого заподозрили в убийстве жительницы Новосибирска и ее маленькой дочери. 39-летняя Ольга Я. вместе с ребенком бесследно исчезла еще 20 января, сразу после того, как купила дорогой автомобиль. Помогал ей выбирать машину именно Фарход. Теперь следователи и полицейские ждут экстрадиции обвиняемого из Казахстана. НГС поговорил с близкими женщины и изучил социальные сети предполагаемого преступника. Оказалось, его уже привлекали к уголовной ответственности, но сажать в колонию не стали.
Водитель такси и боец без правил
31-летний Фарход Р. приехал в Россию из Таджикистана, гражданство получил через брак и, по данным источника НГС, жил с женой и двумя маленькими детьми в Кировском районе Новосибирска. Мужчина работал водителем такси и участвовал в ММА-боях и грэпплинге. Правда, ни спортивная карьера, ни шоферская у мужчины особенно не задались. По данным сайта MMA-oracle, из шести проведенных боев спортсмен смог победить только в трех. А в качестве таксиста мужчина и вовсе едва не заработал судимость: когда один из пассажиров забыл на заднем сидении его «Соляриса» телефон, Фарход решил оставить его себе:
— Взял указанный мобильный телефон и перенес его по месту своего проживания, то есть тайно похитил мобильный телефон марки «Xiaomi Mi9 se», стоимостью 10000 рублей с находящимися внутри двумя сим-картами, в пластиковом чехле черного цвета стоимостью 100 рублей. С похищенным имуществом Р. с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив Т.В.В. значительный материальный ущерб на общую сумму 10100 рублей, — указано в тексте постановления суда.
Судимости мужчина смог избежать, потому что впервые попал в поле зрения полицейских, дал явку с повинной и уже возместил рассеянному пассажиру ущерб. Суд прекратил уголовное дело в отношении Фархода, назначив штраф 10 тысяч рублей, который боец без правил должен был выплатить в течение двух месяцев. Судя потому, что штраф отменен не был, а информации о новом рассмотрении дела и вынесении приговора на сайте суда не появилось, к этим срокам мужчина отнесся с должной внимательностью.
С тех пор боец по прозвищу «Глаз тигра» (именно такое прозвище Фарход получил в спортивной среде) в поле зрения полицейских не попадал вплоть до января 2024-го.
— Дело возбудили сразу же после подачи заявления, и основным подозреваемым стал именно Фарход, — рассказал НГС источник, знакомый с ситуацией. — Они с потерпевшей были некоторое время знакомы, она сама попросила его помочь с выбором и покупкой автомобиля — в том числе, в целях безопасности. Когда стало известно, что и женщина, и ребенок исчезли, а Фарход скрылся за пределами РФ, эти подозрения укрепились.
25 января предполагаемого убийцу задержали.
— Подозреваемый в двойном убийстве был задержан оперативной группой полиции совместно с сотрудниками пограничной службы на пограничном посту в Туркестанской области, когда пытался на такси пересечь государственную границу, рассказали в полиции Казахстана.
По словам знакомых пропавшей Ольги, обвиняемый в двойном убийстве уже дал признательные показания, рассказав, что мать зарезал, а маленькую девочку задушил, и даже рассказал, где оставил тела своих жертв, но обнаружить их там не удалось. Проверить показания на местности пока не получится — экстрадиция из Казахстана, по данным полицейских, может занимать до 40 дней.
Что известно о пропавшей Ольге Я.
Если не для всех знакомых пропавшей, то для большинства ее исчезновение стало потрясением. Что связывало самодостаточную и умную женщину с Фарходом, никто, кажется, тоже не понимает:
— Я не слышала ничего о том, чтобы у них были какие-то романтические отношения, — рассказала знакомая Ольги на условиях анонимности, — вообще не представляю, где они могли бы пересечься. Может быть, как-то подвозил ее? Она вообще очень осторожная, по-хорошему, осторожная. Говорят, что он помогал ей со сделкой, наверное, она его взяла как раз, чтобы ее никто не обманул, не кинул... А оно вот как вышло.
По словам знакомых и родственников пропавшей, Ольга переехала в Новосибирск из Алматы в 2021 году. В Казахстане остался пожилой отец женщины и его супруга.
— В Алматы Ольга работала в газовом хозяйстве, была начальником отдела. Работа была хорошая, машина у нее была, все ей давалось, — рассказала супруга отца пропавшей женщины Наталья Валентиновна. — С отцом они общались не особо близко, но все равно родственные связи оставались. В последний раз она приезжала в Алматы в октябре 2023 года, оставалась на 3 месяца — продавала квартиру, которую от бабушки в наследство получила. Вот она ее продала, хотя сначала говорила, что на себя оформит и отцу оставит, и с большой суммой налички уехала.
По словам Натальи Валентиновны, Ольга — закрытый и самостоятельный человек, поэтому даже о том, когда именно она купила квартиру в Новосибирске, родственники не знали. Имя Фархода и вовсе впервые услышали от журналистов, и что могло связывать женщину с 31-летним приезжим из Таджикистана, даже не представляют.
— Она и по телефону с Иван Ивановичем говорила, и приезжала сюда с дочкой. Он очень любит внучку, она в Алма-Ате у него единственная была. Есть еще другие внуки, вроде бы, в Саратове, но он с ними отношения не поддерживает, — рассказала женщина.
Наталья Валентиновна, как и следователи, полагает, что речь идет об убийстве, и переживает, что заботиться о муже, который перенес инсульт, ей теперь придется в одиночку. Но это мнение разделяют далеко не все.
Подруга Ольги Елена, которая первой заметила, что женщина не выходит на связь, рассказывать о подробностях жуткой истории не стала, пока дело не закрыто. Но, в отличие от отца и мачехи женщины, она все еще надеется, что Ольгу и ее маленькую дочь найдут живой.
— Вы видели тело? Я тоже нет, — заявила она. — Пока тело не найдено, она не погибла.
Ранее НГС писал о том, чем закончилась жуткая история в поселке под Новосибирском. Там мужчина насмерть забил своего шестилетнего пасынка на глазах у матери. В итоге они оба отправились в колонию.