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Сибиряк получил пожизненный срок за убийство шестилетнего пасынка

Мать ребенка тоже отправится в колонию

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Иван Бакланов прятал лицо, его сожительница слушала приговор

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В Новосибирске Наталью Мутагарову и ее сожителя Ивана Бакланова приговорили к лишению свободы за убийство шестилетнего сына жена женщины в марте 2021 года в поселке Кудряшовском.

Мужчина отправится в колонию режима на пожизненный срок, женщина — в колонию общего режима на 14 лет. Также ей придется заплатить штраф и лечиться у психиатра. Приговор огласили сегодня, 14 февраля 2023 года.

Как установили следствие и суд, мать и ее сожитель в течение двух дней жестоко избивали беспомощную жертву. 6-летнего ребенка били руками, ногами, шлангом и шумовкой. Согласно материалам дела, взрослые были пьяны и заставили ребенка читать вслух. Когда мальчик начал ошибаться, они начали его бить, не стесняясь свидетеля, брата матери. От полученных травм ребенок скончался на месте 19 марта.

Шокирующая история была не первой в жизни мальчика: его регулярно избивали.

— Потерпевший, биологический отец мальчика, рассказал, что раньше Наталья была нормальной матерью и занималась ребенком, по крайней мере, пока его не посадили. Когда он звонил, Наталья отвечала ему, что отчим нормально относится к мальчику. Но, со слов сына, потерпевший знал, что «Ваня», так мальчик называл Бакланова, его бьет. Потерпевший, находясь в условиях изоляции от общества, разговаривал с Баклановым по телефону и просил не обижать сына, — рассказывала НГС государственный обвинитель по делу Анжелика Егорова в день первого заседания по делу.

У Бакланова и Мутагаровой есть еще один ребенок, девочка 2021 года рождения.

На то, чтобы обжаловать приговор, у пары есть 10 дней.

Ранее НГС писал об убийстве братьев Бондаренко и том, где сейчас находятся осужденные за него подростки.

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