Сибиряк получил пожизненный срок за убийство шестилетнего пасынка

В Новосибирске Наталью Мутагарову и ее сожителя Ивана Бакланова приговорили к лишению свободы за убийство шестилетнего сына жена женщины в марте 2021 года в поселке Кудряшовском.
Мужчина отправится в колонию режима на пожизненный срок, женщина — в колонию общего режима на 14 лет. Также ей придется заплатить штраф и лечиться у психиатра. Приговор огласили сегодня, 14 февраля 2023 года.
Как установили следствие и суд, мать и ее сожитель в течение двух дней жестоко избивали беспомощную жертву.
Шокирующая история была не первой в жизни мальчика: его регулярно избивали.
— Потерпевший, биологический отец мальчика, рассказал, что раньше Наталья была нормальной матерью и занималась ребенком, по крайней мере, пока его не посадили. Когда он звонил, Наталья отвечала ему, что отчим нормально относится к мальчику. Но, со слов сына, потерпевший знал, что «Ваня», так мальчик называл Бакланова, его бьет. Потерпевший, находясь в условиях изоляции от общества, разговаривал с Баклановым по телефону и просил не обижать сына, — рассказывала НГС государственный обвинитель по делу Анжелика Егорова в день первого заседания по делу.
У Бакланова и Мутагаровой есть еще один ребенок, девочка 2021 года рождения.
На то, чтобы обжаловать приговор, у пары есть 10 дней.
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