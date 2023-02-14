Сибиряк получил пожизненный срок за убийство шестилетнего пасынка

В Новосибирске Наталью Мутагарову и ее сожителя Ивана Бакланова приговорили к лишению свободы за убийство шестилетнего сына жена женщины в марте 2021 года в поселке Кудряшовском.

Мужчина отправится в колонию режима на пожизненный срок, женщина — в колонию общего режима на 14 лет. Также ей придется заплатить штраф и лечиться у психиатра. Приговор огласили сегодня, 14 февраля 2023 года.

