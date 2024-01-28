«Участвовал в боях ММА и грепплинге»: что известно об обвиняемом в убийстве матери и дочери в Новосибирске

Как выяснил НГС, в социальных сетях мужчины опубликовано множество фотографий, связанных со спортивными соревнованиями. Среди них имеются афиши с информацией о боях, в которых участвовал Фарход. В одну из соцсетей мужчина заходил в двадцатых числах января — в конце этого месяца, по данным правоохранителей, произошло убийство.



Женщина и 5-летняя девочка не выходили на связь с 20 по 23 января этого года. Полицейские установили, что что 39-летняя жительница Новосибирска купила автомобиль стоимостью больше 1,5 миллиона рублей, после чего пропала вместе со своей дочерью.

