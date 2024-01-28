«Участвовал в боях ММА и грепплинге»: что известно об обвиняемом в убийстве матери и дочери в Новосибирске

В сообщении сказано, что 31-летний мужчина родился в селе Совет Вахдатского района Таджикистана и несколько лет назад переехал в Россию, а затем начал жить в Новосибирске. Он якобы вступил в брак для получения гражданства.
― Участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил. Становился финалистом Чемпионата Москва-Сибирь Open League, побеждал в Гран-при памяти Ивана Поддубного, является призером чемпионата Новосибирска по грэпплингу. В узких кругах его знают под прозвищем «Глаза тигра», ― приводит издание слова знакомого мужчины.
Как выяснил НГС, в социальных сетях мужчины опубликовано множество фотографий, связанных со спортивными соревнованиями. Среди них имеются афиши с информацией о боях, в которых участвовал Фарход. В одну из соцсетей мужчина заходил в двадцатых числах января — в конце этого месяца, по данным правоохранителей, произошло убийство.
Женщина и 5-летняя девочка не выходили на связь с 20 по 23 января этого года. Полицейские установили, что что 39-летняя жительница Новосибирска купила автомобиль стоимостью больше 1,5 миллиона рублей, после чего пропала вместе со своей дочерью.
Приобретать машину женщине помогал 31-летний мужчина — он покинул территорию России после сделки, но в результате был задержан на границе Казахстана и Узбекистана.
Сотрудники полиции и СК сообщили, что есть все основания считать женщину и ребенка убитыми, и возбудили уголовное дело. Задержанному заочно предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
27 января знакомая пропавших сообщила НГС, что мужчина признался следователям в убийстве.
— Они вчера целый день искали места, где он указал. Они ничего не нашли — 300 человек искали. Он сказал, что ее зарезал, а девчонку задушил, — рассказала знакомая с ситуацией.
В декабре в Новосибирской области суд вынес приговор двум мужчинам, которые убили своего знакомого, а затем утопили тело в реке. Что известно о происшествии — в материале.