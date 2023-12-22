Двух новосибирцев отправили в колонию за убийство: тело спрятали в машине и утопили ее

Новосибирский областной суд 22 декабря вынес приговор двум мужчинам, которые убили своего знакомого, а затем утопили тело в реке. Их приговорили к заключению в колонии строгого режима.

Подробности рассказали в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте». По данным следствия, с 10 по 12 января в Кировском районе подсудимые Алексей Анистратов и Николай Горбачев несколько дней выпивали алкоголь в компании своего знакомого. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Обвиняемые нанесли потерпевшему множество ударов, в том числе по голове. От полученных травм мужчина скончался.