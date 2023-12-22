Двух новосибирцев отправили в колонию за убийство: тело спрятали в машине и утопили ее

Новосибирский областной суд 22 декабря вынес приговор двум мужчинам, которые убили своего знакомого, а затем утопили тело в реке. Их приговорили к заключению в колонии строгого режима.
Подробности рассказали в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте». По данным следствия, с 10 по
— С целью сокрытия следов преступления злоумышленники вывезли на автомобиле тело погибшего и погрузили его в воду под лед в месте слияния рек Тулы и Оби. Несмотря на проведение масштабных поисковых мероприятий, тело погибшего обнаружено не было, — говорится в материалах дела.
Нападавшим вынесли приговор за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Алексея Анистратова приговорили к
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
Ранее в Новосибирске нашли подозреваемого в покушении на убийство таксиста. Ему предъявили обвинение по трем статьям.