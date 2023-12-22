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Двух новосибирцев отправили в колонию за убийство: тело спрятали в машине и утопили ее

Труп так и не удалось найти

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Пока приговор не вступил в законную силу

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Новосибирский областной суд 22 декабря вынес приговор двум мужчинам, которые убили своего знакомого, а затем утопили тело в реке. Их приговорили к заключению в колонии строгого режима.

Подробности рассказали в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте». По данным следствия, с 10 по 12 января в Кировском районе подсудимые Алексей Анистратов и Николай Горбачев несколько дней выпивали алкоголь в компании своего знакомого. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Обвиняемые нанесли потерпевшему множество ударов, в том числе по голове. От полученных травм мужчина скончался.

— С целью сокрытия следов преступления злоумышленники вывезли на автомобиле тело погибшего и погрузили его в воду под лед в месте слияния рек Тулы и Оби. Несмотря на проведение масштабных поисковых мероприятий, тело погибшего обнаружено не было, — говорится в материалах дела.

Нападавшим вынесли приговор за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Алексея Анистратова приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима, Николая Горбачева — к 15,5 года. В пользу родственников погибшего с подсудимых взыскали компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей с каждого осужденного.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Ранее в Новосибирске нашли подозреваемого в покушении на убийство таксиста. Ему предъявили обвинение по трем статьям.

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