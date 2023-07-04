Новосибирцев обвинили в убийстве знакомого — тело спрятали в автомобиле и спустили его под лед

Двоих жителей Новосибирска будут судить за убийство мужчины. По версии следствия, обвиняемые нанесли ему множество ударов, затем спрятали тело в автомобиле. Машину погрузили под лед реки Тулы.
В СУ СК РФ по региону сообщили, что в январе 2023 года между тремя новосибирцами, распивавшими спиртное в одном из домов Кировского района, произошла ссора «по незначительному поводу». После этого конфликт перерос в драку. Подозреваемые 35 и 38 лет нанесли потерпевшему множество ударов, в том числе по голове. От полученных травм мужчина скончался.
— После чего с целью сокрытия следов преступления злоумышленники вывезли на автомобиле тело погибшего и погрузили его в воду под лед реки Тулы. Несмотря на проведение масштабных поисковых мероприятий, тело погибшего обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за убийство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
В июне Заельцовский районный суд вынес приговор мужчине, который убил