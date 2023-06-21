Нанес 65 ударов и задушил: суд вынес приговор за убийство на Заельцовском кладбище

В Новосибирске суд вынес приговор 56-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве знакомого на кладбище. Он пытался спрятать тело в багажнике.
Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, убийство произошло
— Фигурант по делу нанес мужчине при помощи молотка и двух лопат не менее 65 ударов в область расположения жизненно важных органов, а затем задушил его пластиковым хомутом, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
После этого обвиняемый положил тело в багажник и оставил автомобиль на стоянке на улице Ипподромской.
Жена погибшего обратилась в полицию. Она рассказала, что муж уехал утром по делам на рабочем автомобиле, а затем перестал выходить на связь. Полиции удалось выяснить, что машина была на Заельцовском кладбище. Туда направилась следственно-оперативная группа.
— Служебно-разыскная собака взяла след у одной из могил — неподалеку от этого места внимание оперативников привлекли следы крови на грунте. Вскоре на кладбище был обнаружен и автомобиль заявленного в розыск мужчины. В салоне никого не оказалось, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Следователям и полиции удалось найти подозреваемого. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство» (
— Суд приговорил мужчину к 9 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
С осужденного взыскали 1 миллион рублей компенсации родственникам убитого. Приговор не вступил в законную силу.
В начале июня суд вынес приговор трем сибирякам за убийство, разбойное нападение и кражу. Они нанесли пострадавшему 107 ударов по голове и телу, а его