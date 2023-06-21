Нанес 65 ударов и задушил: суд вынес приговор за убийство на Заельцовском кладбище

В Новосибирске суд вынес приговор 56-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве знакомого на кладбище. Он пытался спрятать тело в багажнике.



Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, убийство произошло 29 октября 2021 года. 29-летний мужчина поехал на кладбище в Заельцовском районе вместе с обвиняемым. Там между ними произошел конфликт.

