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Новосибирец заманил знакомого на кладбище, избил и задушил его

Подозреваемого уже задержали

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Подозреваемого задержали, когда тот вернулся на кладбище, чтобы спрятать труп

Подозреваемого задержали, когда тот вернулся на кладбище, чтобы спрятать труп

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В Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины на Заельцовском кладбище.

В субботу, 30 октября, в полицию обратилась супруга 29-летнего сибиряка. Она заявила, что ее 29-летний муж сутки, как уехал на работу, и так и не вернулся домой. Специалистам удалось определить, что он находится на Заельцовском кладбище.

— Служебно-разыскная собака взяла след у одной из могил — неподалеку от этого места внимание оперативников привлекли следы крови на грунте. Вскоре здесь же был обнаружен и автомобиль заявленного в розыск мужчины. В салоне никого не оказалось, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Вечером следующего дня оперативниками было обнаружено место сокрытия трупа. Установлено, что подозреваемый пытался сокрыть следы убийства, с этой целью он возвращался на место преступления, где и был задержан оперативниками.

Следователям удалось установить, что убитому в день пропажи звонил его 56-летний знакомый (подозреваемый), который предложил встретиться на Заельцовском кладбище.

— В ходе следствия установлено, что между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мужчине телесные повреждения, а затем его задушил, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину в преступлении он признал частично.

В середине октября прокурор утвердил обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве 17-летней жительницы Новосибирска. Трагедия произошла ночью 7 марта в Дзержинском районе. Подозреваемый — 20-летний Федор Хижин. Он жестоко зарезал свою девушку, перевел с ее карты 3000 рублей на свою, забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем сдал в ломбард. После этого молодой человек направился в Кемерово, где его и задержали полицейские.

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убийствоЗаельцовское кладбище
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