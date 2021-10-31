Новосибирец заманил знакомого на кладбище, избил и задушил его

В Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины на Заельцовском кладбище.
В субботу, 30 октября, в полицию обратилась супруга
— Служебно-разыскная собака взяла след у одной из могил — неподалеку от этого места внимание оперативников привлекли следы крови на грунте. Вскоре здесь же был обнаружен и автомобиль заявленного в розыск мужчины. В салоне никого не оказалось, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Вечером следующего дня оперативниками было обнаружено место сокрытия трупа. Установлено, что подозреваемый пытался сокрыть следы убийства, с этой целью он возвращался на место преступления, где и был задержан оперативниками.
Следователям удалось установить, что убитому в день пропажи звонил его
— В ходе следствия установлено, что между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мужчине телесные повреждения, а затем его задушил, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по
В середине октября прокурор утвердил обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве