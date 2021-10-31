Новосибирец заманил знакомого на кладбище, избил и задушил его

В Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве мужчины на Заельцовском кладбище.



В субботу, 30 октября, в полицию обратилась супруга 29-летнего сибиряка. Она заявила, что ее 29-летний муж сутки, как уехал на работу, и так и не вернулся домой. Специалистам удалось определить, что он находится на Заельцовском кладбище.

— Служебно-разыскная собака взяла след у одной из могил — неподалеку от этого места внимание оперативников привлекли следы крови на грунте. Вскоре здесь же был обнаружен и автомобиль заявленного в розыск мужчины. В салоне никого не оказалось, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Вечером следующего дня оперативниками было обнаружено место сокрытия трупа. Установлено, что подозреваемый пытался сокрыть следы убийства, с этой целью он возвращался на место преступления, где и был задержан оперативниками.