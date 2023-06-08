Сибиряки дважды залезли в квартиру, чтобы ее обворовать — вторая вылазка закончилась жестоким убийством

Областной суд Новосибирска вынес обвинительный приговор трем жителям Новосибирска за убийство, разбойное нападение и кражу. Один из фигурантов дела получил условный срок, два его подельника отправятся в колонию строгого режима на 19 и 17 лет, сообщили в прокуратуре региона.
— 29-летний и 37-летний подсудимые, действуя в сговоре, днем 7 июня 2022 года зашли в квартиру, где жили ранее им знакомый 55-летний потерпевший и его 85-летняя слепая мать. Пока потерпевший спал, мужчины тайно похитили его имущество стоимостью более 20 000 рублей, и скрылись с места преступления, — следует из материалов дела.
Как сообщалось ранее, украденного одному из мужчин показалось мало, и он решил вернуться, чтобы поживиться еще разок. Предыдущий подельник на это не согласился, но другой 35-летний мужчина не возражал. Через сутки после успешной кражи в квартиру потерпевших ворвались двое, ограбление закончилось жестоким убийством.
— Они проникли в ту же квартиру, где совершили разбойное нападение на потерпевших с требованием передать деньги. Получив отказ, нападавшие нанесли сыну в присутствии матери тростью и неустановленным колюще-режущим предметом не менее 107 ударов по голове и телу, а 85-летней пенсионерке не менее 21-го удара руками, ногами и тростью по голове, туловищу и конечностям, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Мужчина вскоре после нападения скончался в больнице. Его слепой матери удалось выжить. Добыча грабителей составила чуть более 4000 рублей.
В основу приговора облсуда лег вердикт присяжных, которые месяцем ранее признали фигурантов виновными в краже, убийстве и ограблении. Участник одного преступления (кражи) получил год условно, его подельник за кражу, убийство и ограбление отправится в колонию строго режима на 19 лет. Третий подсудимый получил 17 лет строгача за убийство и ограбление.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
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