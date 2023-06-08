Сибиряки дважды залезли в квартиру, чтобы ее обворовать — вторая вылазка закончилась жестоким убийством

Как сообщалось ранее, украденного одному из мужчин показалось мало, и он решил вернуться, чтобы поживиться еще разок. Предыдущий подельник на это не согласился, но другой 35-летний мужчина не возражал. Через сутки после успешной кражи в квартиру потерпевших ворвались двое, ограбление закончилось жестоким убийством.

