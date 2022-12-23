Нанесли 107 ударов: в Новосибирске будут судить троих за жестокое убийство

Трое жителей Новосибирска предстанут перед судом — их обвиняют в краже, разбое и убийстве. По версии следствия, двое обвиняемых пришли в квартиру к 55-летнему мужчину и его матери. Мужчину они избили до смерти и нанесли 107 ударов, женщина выжила.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, двое мужчин обвиняются по пункту «а» части 2 стать 158 (Кража), двое мужчин по пунктам «д», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).
— По версии следствия, 29-летний и 37-летний обвиняемые днем 07 июня 2022 проникли в квартиру, в которой проживал 55-летней потерпевший и его 85-летняя мать, откуда похитили имущество (системный блок, два монитора, телевизор и два пульта дистанционного управления), общей стоимостью более
В ночь с 8 июня на 9 июня тот же 29-летний обвиняемый и другой 35-летний мужчина пришли в квартиру к 55-летнему мужчине и потребовали от него денег. Они избили 55-летнего новосибирска руками, ногами и деревянной тростью, нанеся не менее 107 ударов. Не менее 21 удара обвиняемые нанесли слепой матери мужчины.
— Также потерпевшему был нанесен один удар неустановленным колюще-режущим предметом. После этого злоумышленники забрали имущество (пылесос и тканевый плед), стоимостью более 4000 рублей и скрылись с места преступления. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице. Уголовное дело будет направлено в Новосибирский областной суд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Как добавили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, 85-летняя женщина выжила и сейчас проходит лечение. В ходе предварительного следствия один из обвиняемых полностью признал вину. Дело направили в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
В Новосибирской области полиция задержала двух подростков, которых подозревают в разбое. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, новосибирцы напали на 27-летнего жителя рабочего поселка Кольцово и ограбили его.