Нанесли 107 ударов: в Новосибирске будут судить троих за жестокое убийство

Трое жителей Новосибирска предстанут перед судом — их обвиняют в краже, разбое и убийстве. По версии следствия, двое обвиняемых пришли в квартиру к 55-летнему мужчину и его матери. Мужчину они избили до смерти и нанесли 107 ударов, женщина выжила.