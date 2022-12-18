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Двое подростков с пистолетом напали на новосибирца — их задержала полиция

Молодые люди ранее уже были судимы за кражи, грабеж и угон

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Молодые люди забрали у сибиряка мобильный телефон

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В Новосибирской области полиция задержала двух подростков, которых подозревают в разбое. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, новосибирцы напали на 27-летнего жителя рабочего поселка Кольцово и ограбили его. Сибиряк подал заявление в полицию 12 декабря.

— Потерпевший пояснил сотрудникам полиции, что в ночное время у дома, расположенного в Кольцово, к нему подошли двое неизвестных и, применив аэрозольный пистолет, нанесли телесные повреждения, — указано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, неизвестные забрали у новосибирца мобильный телефон и скрылись. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Потерпевший передал специалистам приметы фигурантов, после чего сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Новосибирский» задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за кражи, грабеж и угон 16-летний и 17-летний жители Новосибирска.

— Похищенное фигуранты успели сбыть. Местонахождение телефона полицейскими установлено, имущество возвращено законному владельцу, — сообщили в ведомстве. — По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.

В начале декабря полиция задержала трех новосибирцев по подозрению в разбое. Сибиряки ограбили женщину в ее квартире, распылив в лицо газовый баллончик.

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