Двое подростков с пистолетом напали на новосибирца — их задержала полиция

В Новосибирской области полиция задержала двух подростков, которых подозревают в разбое. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, новосибирцы напали на 27-летнего жителя рабочего поселка Кольцово и ограбили его. Сибиряк подал заявление в полицию 12 декабря.
— Потерпевший пояснил сотрудникам полиции, что в ночное время у дома, расположенного в Кольцово, к нему подошли двое неизвестных и, применив аэрозольный пистолет, нанесли телесные повреждения, — указано в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, неизвестные забрали у новосибирца мобильный телефон и скрылись. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
Потерпевший передал специалистам приметы фигурантов, после чего сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Новосибирский» задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за кражи, грабеж и угон 16-летний и 17-летний жители Новосибирска.
— Похищенное фигуранты успели сбыть. Местонахождение телефона полицейскими установлено, имущество возвращено законному владельцу, — сообщили в ведомстве. — По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.
В начале декабря полиция задержала трех новосибирцев по подозрению в разбое. Сибиряки ограбили женщину в ее квартире, распылив в лицо газовый баллончик.