«Распылили в глаза баллончик»: трое новосибирцев напали на женщину в квартире и ограбили ее

Полиция задержала трех новосибирцев, которых подозревают в разбое. По данным МВД, они ограбили женщину в ее квартире, распылив в лицо газовый баллончик. Инцидент произошел 23 ноября. Заявление поступило от 31-летней жительницы улицы Гоголя.
— Двое молодых людей, придя к женщине домой, брызнули ей в лицо из газового баллончика, после чего похитили два мобильных телефона, денежные средства и скрылись. Третий фигурант в это время ждал их в машине на улице. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей, — объяснила в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Двое подозреваемых попали на видео.
Трех подозреваемых полиция уже задержала. Ими оказались трое жителей Октябрьского и Железнодорожного районов в возрасте от 23 до 29 лет, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.
— Выяснилось, подозреваемые, спланировав совершить разбойное нападение, познакомились с потерпевшей в одном из мессенджеров и договорились с ней о встрече. Когда женщина открыла дверь, злоумышленники распылили ей в глаза газовый баллончик. Выяснилось, что похищенные мобильные телефоны злоумышленники сломали и выбросили рядом с домом, где проживала потерпевшая, — добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Двое подозреваемых сейчас находятся в СИЗО, третий — под подпиской о невыезде.
2 декабря полицейские задержали подозреваемых в другом грабеже. Как рассказали в пресс-службе полиции, 30 ноября на 24-летнюю девушку напали двое малознакомых мужчин в ее квартире на улице Островского.