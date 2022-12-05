«Распылили в глаза баллончик»: трое новосибирцев напали на женщину в квартире и ограбили ее

— Двое молодых людей, придя к женщине домой, брызнули ей в лицо из газового баллончика, после чего похитили два мобильных телефона, денежные средства и скрылись. Третий фигурант в это время ждал их в машине на улице. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей, — объяснила в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.