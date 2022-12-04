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Двое мужчин ударили девушку в лицо у нее в квартире и ограбили — что было дальше

Подозреваемые украли телефон и деньги

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Подозреваемых сняла камера в лифте

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В Новосибирске 2 декабря полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Как рассказали в пресс-службе полиции, 30 ноября на 24-летнюю девушку напали двое малознакомых мужчин в ее квартире на улице Островского.

— Потерпевшая пояснила, что, услышав дверной звонок, она открыла пришедшим дверь своей квартиры. В этот момент внезапно один из них ударил ее в лицо, после чего мужчины забрали телефон девушки и денежные средства. Совершив преступление, граждане скрылись. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские провели поквартирный обход и изъяли записи камер видеонаблюдения, которые были расположены на улице и в лифте. Подозреваемые попали на обе камеры, и 24-летняя девушка смогла их опознать. Ориентировка на мужчин была направлена во все подразделения региона.

— 2 декабря сотрудниками Отдела полиции на метрополитене Управления МВД России по городу Новосибирску на станции «Гагаринская» по приметам подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции № 1 «Центральный» для установления личности. Ими оказались двое жителей соседнего региона в возрасте 21 года и 42 лет, проживающие в арендованной квартире на территории Железнодорожного района. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Задержанных заключили под стражу. У них изъяли похищенный телефон. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Полицейские устанавливают все обстоятельства, при которых было совершено преступление.

В Кировском районе Новосибирска около детского сада из машины украли вещи, кража попала на камеру видеонаблюдения.

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