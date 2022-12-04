Двое мужчин ударили девушку в лицо у нее в квартире и ограбили — что было дальше

В Новосибирске 2 декабря полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Как рассказали в пресс-службе полиции, 30 ноября на
— Потерпевшая пояснила, что, услышав дверной звонок, она открыла пришедшим дверь своей квартиры. В этот момент внезапно один из них ударил ее в лицо, после чего мужчины забрали телефон девушки и денежные средства. Совершив преступление, граждане скрылись. Общая сумма ущерба составила более
Полицейские провели поквартирный обход и изъяли записи камер видеонаблюдения, которые были расположены на улице и в лифте. Подозреваемые попали на обе камеры, и
— 2 декабря сотрудниками Отдела полиции на метрополитене Управления МВД России по городу Новосибирску на станции «Гагаринская» по приметам подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции
Задержанных заключили под стражу. У них изъяли похищенный телефон. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Полицейские устанавливают все обстоятельства, при которых было совершено преступление.
В Кировском районе Новосибирска около детского сада из машины украли вещи, кража попала на камеру видеонаблюдения.