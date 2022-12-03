В Новосибирске полиция разыскивает вора, который вскрыл автомобиль около детского сада — видео кражи

В Кировском районе Новосибирска около детского сада из машины украли вещи, кража попала на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщили в группе «ACT-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам подписчика паблика, кража произошла вчера примерно в 07:40–07:50 около детского сада на улице Мира, а из автомобиля вытащили сумку с ноутбуком и важным инструментом.
— На видео запечатлен момент кражи. Вскрыли, по всей видимости, кодграббером, — цитирует пострадавшего «ACT-54».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что в полицию обращение о краже из автомобиля поступало. Сейчас сотрудники проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к совершению преступления.
Недавно под Новосибирском полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в краже мобильного телефона у соседа.