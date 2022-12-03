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В Новосибирске полиция разыскивает вора, который вскрыл автомобиль около детского сада — видео кражи

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия

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Кража произошла на улице Мира

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В Кировском районе Новосибирска около детского сада из машины украли вещи, кража попала на камеру видеонаблюдения. Об этом сообщили в группе «ACT-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам подписчика паблика, кража произошла вчера примерно в 07:40–07:50 около детского сада на улице Мира, а из автомобиля вытащили сумку с ноутбуком и важным инструментом.

— На видео запечатлен момент кражи. Вскрыли, по всей видимости, кодграббером, — цитирует пострадавшего «ACT-54».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области журналисту НГС сообщили, что в полицию обращение о краже из автомобиля поступало. Сейчас сотрудники проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к совершению преступления.

Недавно под Новосибирском полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в краже мобильного телефона у соседа.

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