20idei
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 2/10
usd 60.48
eur 62.88
Тема дня7 антитрендов этой зимы
Все новости
Все новости

Под Новосибирском юноша ограбил соседа из-за громкой музыки

Подозреваемого ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу

1 312

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому

Поделиться

Под Новосибирском полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в краже мобильного телефона у соседа.

26 ноября в полицию обратился житель Искитима с заявлением о грабеже. Как рассказал потерпевший, к нему в квартиру пришел сосед и отобрал телефон за 20 тысяч рублей.

— Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 19-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. В ходе личного досмотра оперативники изъяли у задержанного похищенный мобильный телефон, — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По словам подозреваемого, он отобрал телефон из-за того, что сосед громко слушал музыку. Правоохранители возбудили уголовное по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее в Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж. По данным правоохранителей, с 30 мая по 26 июня мужчина совершил 8 краж и 4 покушения на кражи.

По теме

ИскитимНовосибирская областьГрабеж
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2