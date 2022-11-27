Под Новосибирском юноша ограбил соседа из-за громкой музыки

Под Новосибирском полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в краже мобильного телефона у соседа.
26 ноября в полицию обратился житель Искитима с заявлением о грабеже. Как рассказал потерпевший, к нему в квартиру пришел сосед и отобрал телефон за 20 тысяч рублей.
— Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался
По словам подозреваемого, он отобрал телефон из-за того, что сосед громко слушал музыку. Правоохранители возбудили уголовное по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Ранее в Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж. По данным правоохранителей, с 30 мая по 26 июня мужчина совершил 8 краж и 4 покушения на кражи.