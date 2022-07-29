В Новосибирске задержали вора-домушника — видео, где подозреваемый вылазит из окна квартиры
Задержанному 40 лет, 16 из которых он провел в местах лишения свободы
Полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж на территории Новосибирска. Правоохранители полагают, что с 30 мая по 26 июня мужчина совершил 8 краж и 4 покушения на кражи.
По версии следствия, предполагаемый вор-домушник интересовался преимущественно квартирами, расположенными на первых этажах. Перед тем, как проникнуть в жилье, он убеждался, что дома никого нет: заглядывал в окна, звонил в дверной звонок. Затем он отжимал пластиковые окна, забирался в квартиры, откуда вытаскивал норковые шубы, ювелирные украшения, деньги, ценные вещи. Все преступления совершены в дневное время суток, когда хозяева были на работе.
— На розыск фигуранта были ориентированы все наружные наряды полиции, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Оперативники изучили записи с камер наблюдения, которые запечатлели преступника. Подозреваемого удалось задержать на территории Ленинского района. Во время обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили похищенные духи и ювелирные украшения.
Подозреваемый — безработный, ему 40 лет, 16 из которых он провел в местах лишения свободы за грабежи и незаконный оборот наркотиков. Последний раз он освободился в 2021 году. Возбуждено уголовное дело. На время расследования фигуранта поместили в следственный изолятор.
Ранее новосибирские полицейские отчитались о задержании криминального авторитета в Санкт-Петербурге. В отношении него возбуждено уголовное дело о «занятии высшего положения в преступной иерархии».