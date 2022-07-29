В Новосибирске задержали вора-домушника — видео, где подозреваемый вылазит из окна квартиры

Полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж на территории Новосибирска. Правоохранители полагают, что с 30 мая по 26 июня мужчина совершил 8 краж и 4 покушения на кражи.



По версии следствия, предполагаемый вор-домушник интересовался преимущественно квартирами, расположенными на первых этажах. Перед тем, как проникнуть в жилье, он убеждался, что дома никого нет: заглядывал в окна, звонил в дверной звонок. Затем он отжимал пластиковые окна, забирался в квартиры, откуда вытаскивал норковые шубы, ювелирные украшения, деньги, ценные вещи. Все преступления совершены в дневное время суток, когда хозяева были на работе.

