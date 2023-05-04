Девушка пригласила новосибирца на свидание и встретила гостя с двумя уголовниками

В Октябрьском районе задержаны двое жителей Новосибирска, подозреваемых в попытке разбоя, а также их сообщница, подыскавшая жертву. Об этом рассказали в областном главке полиции.



В своем заявлении в МВД пострадавший рассказал, что 13 апреля его пригласила в гости знакомая. По приезде она встретила его не одна, а в компании двух мужчин. Оба ранее судимы за преступления имущественного характера.

