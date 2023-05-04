Девушка пригласила новосибирца на свидание и встретила гостя с двумя уголовниками

В Октябрьском районе задержаны двое жителей Новосибирска, подозреваемых в попытке разбоя, а также их сообщница, подыскавшая жертву. Об этом рассказали в областном главке полиции.
В своем заявлении в МВД пострадавший рассказал, что 13 апреля его пригласила в гости знакомая. По приезде она встретила его не одна, а в компании двух мужчин. Оба ранее судимы за преступления имущественного характера.
— Фигуранты уголовного дела угрозой применения предмета, похожего на оружие, находясь в подъезде дома по улице Тополевой, отобрали у пострадавшего вещи, сотовый телефон, деньги и банковскую карту. После чего, вызвав такси, группа граждан вместе с потерпевшим направились в банкомат, чтобы снять денежные средства. Не доведя данное действие до конца, компания скрылась, — сообщили в МВД.
Похищенный телефон подельники успели продать до момента их задержания. Возбуждено уголовное дело о разбое, все трое заключены под стражу.
Ранее сотрудник автомойки в Новосибирске украл автомобиль клиента для свидания. Романтика нашли в Верх-Туле, он отказался проходить медосвидетельствование.