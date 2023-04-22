«Поехал к подруге». Сотрудник автомойки в Новосибирске украл автомобиль клиента для свидания

Полицейские задержали сотрудника автомойки, который 20 апреля угнал автомобиль клиентки для поездки к подруге. Мужчину на чужом Toyota Vitz обнаружили в селе Верх-Тула Новосибирского района. Автомойка находится в Ленинском районе Новосибирска. Угонщик не имел водительских прав и отказался от медицинского освидетельствования, рассказали НГС в ГУ МВД региона.
— Полицейскими установлено, что
За отказ проходить медицинское освидетельствование на угонщика составили и административный протокол. Фигурант уголовного дела теперь находится под подпиской о невыезде.
10 апреля неизвестный мужчина поджег автомойку на улице Трикотажной в Новосибирске. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения.