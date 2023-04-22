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Тема дняРаботник автомойки угнал машину для свидания
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«Поехал к подруге». Сотрудник автомойки в Новосибирске украл автомобиль клиента для свидания

Угонщик-романтик был найден в селе Верх-Тула. Он отказался от медосвидетельствования

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Женщина оставила автомобиль для чистки салона, но утром следующего дня обнаружила его отсутствие на автомойке

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Полицейские задержали сотрудника автомойки, который 20 апреля угнал автомобиль клиентки для поездки к подруге. Мужчину на чужом Toyota Vitz обнаружили в селе Верх-Тула Новосибирского района. Автомойка находится в Ленинском районе Новосибирска. Угонщик не имел водительских прав и отказался от медицинского освидетельствования, рассказали НГС в ГУ МВД региона.

— Полицейскими установлено, что 22-летний работник автомойки решил воспользоваться чужим автомобилем и поехать к знакомой. Возбуждено уголовное дело об угоне, — заявили в полиции.

За отказ проходить медицинское освидетельствование на угонщика составили и административный протокол. Фигурант уголовного дела теперь находится под подпиской о невыезде.

10 апреля неизвестный мужчина поджег автомойку на улице Трикотажной в Новосибирске. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения.

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