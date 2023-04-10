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Неизвестный поджег автомойку на Трикотажной — инцидент попал на видео

Огонь повредил баннеры на фасаде

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Мотивы поджигателя неизвестны

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Ранним утром 10 апреля неизвестный мужчина поджег автомойку на улице Трикотажной в Новосибирске. Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения.

— Сегодня ночью около 4 часов неизвестный поджег автомойку самообслуживания, — написал подписчик сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте».

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Здание огонь не уничтожил, обгорел только фасад

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области:

— В 04:07 получило сообщение о пожаре на автомойке на улице Трикотажной, 52, корпус 1. На момент прибытия пожарных расчетов (через семь минут) открытое горение уже отсутствовало. Огонь повредил баннеры на фасаде здания, — сообщили в ГУ МЧС региона.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что получали обращение по факту поджога автомойки:

— По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в полиции.

Сегодня стало известно, что подростком, который пытался поджечь женщину в Краснообске, займутся следователи.

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