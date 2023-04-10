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Материалами проверки подростка, который пытался поджечь женщину в Краснообске, займутся следователи

Ранее детьми занималась полиция

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Местные жители рассказывали, что дети «мешают спокойно жить» целому району

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Следственный комитет по Новосибирской области попросил передать ему материалы дела про подростка из Краснообска. По предварительной информации, мальчик пытался поджечь двух местных жителей.

Инцидент произошел 8 апреля. Жительница Краснообска Екатерина Бушуева заметила двух подростков возле магазина, которые брызгали дезодорантом на прохожих. На вид мальчикам было 10–11 лет. Екатерина сделала им замечание и забыла о подростках, но возле другого магазина они, по словам женщины, поджидали ее. По словам Екатерины, которая была на месте происшествия вместе с младшим братом, подростки били ее по рукам, угрожали и направляли ей в лицо огонь. Полиция начала проверку.

Следователи сообщили только об одном подростке:

— В целях установления всех обстоятельств происшествия руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором Новосибирского района инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту противоправного поведения несовершеннолетнего из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — говорится в сообщении Следственного комитета.

В марте НГС писал о том, что в Новосибирской области будут судить 17-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве таксиста. По данным следствия, он нанес погибшему не менее 10 ударов ножом.

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