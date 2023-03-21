17-летнего подростка будут судить за убийство таксиста в Новосибирской области

Дело об убийстве таксиста в Барабинском районе Новосибирской области передали в суд. Обвиняемым выступает
По данным следствия, вечером
— Затем прорезал заднее колесо автомобиля.
Подросток обвиняется по
НГС рассказывал о подробностях убийства. По данным источника издания, подросток заранее взял с собой нож и планировал ограбить водителя, но сразу убить его не смог: между ними завязалась борьба, и школьник ударил шофера ножом.
— Валерка выскочил, оббежал вокруг машины, начал бегать от него — тот за ним. Валерка опять захлопнулся в машине, тот начал ему резать колеса. А он, сколько сил было, доехал до первого дома в деревне. Ну и там уже скончался, — рассказывал НГС источник.
Спустя короткое время полицейские задержали предполагаемого убийцу. Подросток жил в соседнем селе Новокозловском, учился в