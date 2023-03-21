17-летнего подростка будут судить за убийство таксиста в Новосибирской области

По данным следствия, вечером 4 декабря 2022 года парень вызвал такси в одно из сел Барабинского района. К нему приехал 62-летний Валерий С . Во время поездки юноша решил напасть на водителя и нанес ему не менее десяти ударов ножом по голове и шее.