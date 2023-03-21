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17-летнего подростка будут судить за убийство таксиста в Новосибирской области

По версии следствия, юноша нанес не менее 10 ударов ножом погибшему

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Погибшему таксисту был 61 год (слева), его предполагаемому убийце — 17 лет

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Дело об убийстве таксиста в Барабинском районе Новосибирской области передали в суд. Обвиняемым выступает 17-летний подросток. Об этом сообщили новосибирские следователи.

По данным следствия, вечером 4 декабря 2022 года парень вызвал такси в одно из сел Барабинского района. К нему приехал 62-летний Валерий С. Во время поездки юноша решил напасть на водителя и нанес ему не менее десяти ударов ножом по голове и шее.

— Затем прорезал заднее колесо автомобиля. 62-летний потерпевший смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия до следующего села, но там скончался от полученных ран на территории одного из домовладений, — сообщили в СК.

Подросток обвиняется по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

НГС рассказывал о подробностях убийства. По данным источника издания, подросток заранее взял с собой нож и планировал ограбить водителя, но сразу убить его не смог: между ними завязалась борьба, и школьник ударил шофера ножом.

— Валерка выскочил, оббежал вокруг машины, начал бегать от него — тот за ним. Валерка опять захлопнулся в машине, тот начал ему резать колеса. А он, сколько сил было, доехал до первого дома в деревне. Ну и там уже скончался, — рассказывал НГС источник.

Спустя короткое время полицейские задержали предполагаемого убийцу. Подросток жил в соседнем селе Новокозловском, учился в 11-м классе местной средней школы и был на хорошем счету у учителей и полицейских. Парня арестовали на 2 месяца.

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