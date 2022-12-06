«Валерка захлопнулся в машине, а тот начал ему резать колеса»: как школьник из Барабинска убил таксиста

— Диспетчер ему позвонила, чтобы проверить. Он трубку не взял, — рассказал источник. — Тогда она отправила туда свободные экипажи. Но так как Новогутово находится в 7 километрах от города, ребята приехали туда уже поздно.

По данным источника, подросток заранее взял с собой нож, но сразу убить водителя не смог: между ними завязалась борьба, и школьник ударил шофера ножом в шею.

— Валерка выскочил, оббежал вокруг машины, начал бегать от него — тот за ним. Валерка опять захлопнулся в машине, тот начал ему резать колеса. А он [Валерий С.], сколько сил было, доехал до первого дома в деревне. Ну и там уже скончался.