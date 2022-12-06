«Валерка захлопнулся в машине, а тот начал ему резать колеса»: как школьник из Барабинска убил таксиста

Барабинский районный суд сегодня арестовал на 2 месяца 17-летнего школьника Валерия Л., обвиняемого в убийстве таксиста. НГС узнал подробности преступления и поговорили с людьми, знавшими и юношу и погибшего.
Как установили следователи, вечером 4 декабря 2022 юноша вызвал такси, чтобы уехать в одно из сел Барабинского района Новосибирской области, однако в дороге решил напасть на водителя.
— Несовершеннолетний нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область шеи и лица водителя транспортного средства. — рассказали в областном следственном управлении СК.
Как рассказал НГС источник, знакомый с ходом расследования, подросток заказал такси через мобильное приложение. На вызов приехал 61-летний Валерий С.
— Он довез его до развязки Новогутовской трассы и свернул направо, там от асфальтированной дороги до села Новогутово в районе километра, — отметил собеседник НГС.
По трекеру приложения видно: на пути «Тойота Карина» Валерия С. дважды останавливалась. 4 октября в 21:52 таксист нажал тревожную кнопку.
— Диспетчер ему позвонила, чтобы проверить. Он трубку не взял, — рассказал источник. — Тогда она отправила туда свободные экипажи. Но так как Новогутово находится в 7 километрах от города, ребята приехали туда уже поздно.
По данным источника, подросток заранее взял с собой нож, но сразу убить водителя не смог: между ними завязалась борьба, и школьник ударил шофера ножом в шею.
— Валерка выскочил, оббежал вокруг машины, начал бегать от него — тот за ним. Валерка опять захлопнулся в машине, тот начал ему резать колеса. А он [Валерий С.], сколько сил было, доехал до первого дома в деревне. Ну и там уже скончался.
Спустя короткое время полицейские задержали предполагаемого убийцу. Валерий Л. жил в соседнем селе Новокозловском, учился в 11 классе местной средней школе и был на хорошем счету у учителей и полицейских.
— Вроде как родители не дали ему денег ехать до Новосибирска, — рассказал источник.
Самым теплым образом отзывались родственники и знакомые — даже не самые близкие — и о погибшем Валерии С.
— Он жил недалеко на нашей улице, подвозил не раз, — рассказал НГС сосед погибшего таксиста, — ничего не могу сказать [плохого], спокойный, нормальный, простой мужик.
Предполагаемый убийца водителя сразу начал давать показания:
— На допросе в качестве подозреваемого признался и рассказал, что и как он делал, — рассказали НГС в пресс-службе СК.
Сегодня Валерию Л. избрали меру пресечения в виде заключения под стражу — пока на ближайшие два месяца. Всего ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирском областном суде приговорили парня и девушку, которые убили таксиста ради машины и 5 тысяч рублей.