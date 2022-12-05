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Ножом ударил в шею и лицо — в Новосибирской области подросток зарезал таксиста

62-летний мужчина скончался от полученных ран

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Потерпевший смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия

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В Новосибирской области в городе Барабинск полицейские задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в убийстве таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

— По данным следствия, вечером 4 декабря 2022 года 17-летний подросток вызвал автомобиль такси в одно из сёл Барабинского района. Во время поездки несовершеннолетний нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область шеи и лица водителя транспортного средства. 62-летний потерпевший смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия до следующего села, но там скончался от полученных ран, — пояснили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство». В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия.

Ранее в Новосибирске в Ленинском районе 31-летнего мужчину зарезали на остановке. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления.

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