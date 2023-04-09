«Направили огонь мне в лицо»: под Новосибирском толпа подростков пыталась поджечь женщину

В Новосибирской области подростки пытались поджечь местную жительницу с помощью дезодоранта и зажигалки. Оказалось, что подростки мешают спокойно жить району. Об этом она сообщила в паблике «Краснообск — Васхнил» в социальной сети «ВКонтакте».
Как написала Екатерина, инцидент произошел в рабочем поселке Краснообск вечером
Екатерина Бушуева сделала им замечание и забыла о подростках, но возле другого магазина они, по словам женщины, поджидали ее. По словам автора поста, один из подростков бил ее по рукам.
— Меня уже поджидала толпа подростков, один мальчик стоял в руках с дезодорантом и зажигалкой, начали угрожать. После чего направили огонь в лицо мне и моему младшему брату. При попытке зафиксировать их лица на видео начали кидаться с кулаками, — отметила женщина.
Как сообщила НГС Екатерина, инцидент произошел на улице 2-й Микрорайон, 260. Местная жительница написала заявление в полицию.
Один из местных жителей рассказал НГС, что мальчик, который на видео направляет баллончик, учится в школе
— Он отбитый человек, угрожал мне, моим одноклассникам, друзьям, что он порежет нас ножом, убьет, говорил, чтобы оглядывались.
В комментариях к посту жители Краснообска отмечают, что подростки не первый раз используют баллончик и мешают жить району. Кроме того, в комментариях оставил видео, как, вероятно, те же подростки украли воздушный шар.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области и в Росгвардию. На момент публикации комментарии не поступили.
Недавно в паблике «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте» выложили видео поединка подростков неподалеку от школы