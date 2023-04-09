«Направили огонь мне в лицо»: под Новосибирском толпа подростков пыталась поджечь женщину

Екатерина Бушуева сделала им замечание и забыла о подростках, но возле другого магазина они, по словам женщины, поджидали ее. По словам автора поста, один из подростков бил ее по рукам.

— Меня уже поджидала толпа подростков, один мальчик стоял в руках с дезодорантом и зажигалкой, начали угрожать. После чего направили огонь в лицо мне и моему младшему брату. При попытке зафиксировать их лица на видео начали кидаться с кулаками, — отметила женщина.