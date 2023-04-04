Подростки устроили кулачный поединок рядом со школой на ОбьГЭСе. Драка попала на видео

4 апреля в паблике «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте» выложили видео поединка подростков неподалеку от школы № 179. На кадрах видно, что два несовершеннолетних выясняют, кто сильнее, самым простым способом: кулаками и ногами. Остальные сверстники смотрят на происходящее и подбадривают бойцов. После победы одного их них запись видео прерывается.

