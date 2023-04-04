Подростки устроили кулачный поединок рядом со школой на ОбьГЭСе. Драка попала на видео

4 апреля в паблике «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте» выложили видео поединка подростков неподалеку от школы
Автор видео отметила, что попыталась остановить драку окриком из окна, но подростки не отреагировали. Пользователи паблика «На ОбьГЭСе» осуждать происходящее не стали, большинство из них выразили мнение, что драка один на один — это нормально.
В областном главке полиции не смогли оперативно ответить на вопрос, поступали ли заявления в МВД в связи с потасовкой школьников.
В Новосибирске вечером 27 марта мужчина устроил драку с полицейскими в супермаркете «Ярче!». Он отправил оппонента в нокаут одним ударом.