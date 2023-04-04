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Подростки устроили кулачный поединок рядом со школой на ОбьГЭСе. Драка попала на видео

Комментаторы отметили, что поединок был честный: один на один

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В потасовке участвовали двое

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4 апреля в паблике «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте» выложили видео поединка подростков неподалеку от школы № 179. На кадрах видно, что два несовершеннолетних выясняют, кто сильнее, самым простым способом: кулаками и ногами. Остальные сверстники смотрят на происходящее и подбадривают бойцов. После победы одного их них запись видео прерывается.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автор видео отметила, что мальчишки не отреагировали на ее окрик

Видео: «На ОбьГЭСе» / «ВКонтакте»

Автор видео отметила, что попыталась остановить драку окриком из окна, но подростки не отреагировали. Пользователи паблика «На ОбьГЭСе» осуждать происходящее не стали, большинство из них выразили мнение, что драка один на один — это нормально.

В областном главке полиции не смогли оперативно ответить на вопрос, поступали ли заявления в МВД в связи с потасовкой школьников.

В Новосибирске вечером 27 марта мужчина устроил драку с полицейскими в супермаркете «Ярче!». Он отправил оппонента в нокаут одним ударом.

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