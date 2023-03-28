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Буйный новосибирец в «Ярче!» одним ударом отправил полицейского в нокаут — смотрим, что было дальше

Сотрудникам полиции пришлось применить спецсредства, чтобы задержать хулигана

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Инцидент произошел вечером в понедельник, 27 марта

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В Новосибирске вечером 27 марта мужчина устроил драку с полицейскими в супермаркете «Ярче!» на Пархоменко, 8. Видео с нападением выложили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мужчина находился в состоянии опьянения

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

На кадрах видно, что мужчина толкнул полицейского так, что тот отлетел в стену. Также он нецензурно выражался в адрес людей в форме. После удара сотрудница МВД попыталась задержать посетителя. Пострадавший полицейский достал дубинку. Наблюдавшие за потасовкой начали беспокоиться за него.

— Просто примените газ. Полицейскому плохо, что ли? Что с полицейским? — говорит один из наблюдавших за дракой покупателей.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу МВД по Новосибирской области и в магазин «Ярче!». На момент публикации ответ не поступил.

На прошлой неделе в Новосибирском районном суде вынесли приговор сибирячке, которая в нетрезвом виде ударила полицейского стеклянной бутылкой по голове.

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