Новосибирец пытался убить таксиста и угнать машину — пострадавшему удалось спастись

В Новосибирске нашли подозреваемого в покушении на убийство таксиста. Ему предъявили обвинение по трем статьям.
Нападение произошло 30 октября 2022 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 34-летний мужчина напал на водителя такси, чтобы похитить автомобиль. В качестве оружия он использовал металлическую проволоку, которой сдавливал горло потерпевшего, и предмет, похожий на нож. Им он не менее пяти раз ударил водителя в грудь.
— Довести умысел на убийство до конца ему не удалось. В последующем 41-летнему мужчине была оказана медицинская помощь., — сообщили в телеграм-канале «СУ СК России по Новосибирской области».
Нападавший скрылся с места преступления на автомобиле таксиста, а потом похитил из машины портмоне, паспорт и другие документы потерпевшего. Подозреваемого искали сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области.
Нападавшему предъявили обвинение в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в крупном размере, с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Также его обвиняют в покушении на убийство, сопряженном с разбоем (ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и похищении паспорта и другого личного документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ).
Уголовное дело направили в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
В феврале прошлого года двое мужчин вызвали такси, а когда машина приехала, начали угрожать водителю ножом. Таксисту перевязали руки скотчем, а затем пострадавшего уложили в багажник, но ему удалось на ходу выбраться из машины. Одного из подозреваемых удалось задержать.