Новосибирец пытался убить таксиста и угнать машину — пострадавшему удалось спастись

В Новосибирске нашли подозреваемого в покушении на убийство таксиста. Ему предъявили обвинение по трем статьям.



Нападение произошло 30 октября 2022 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 34-летний мужчина напал на водителя такси, чтобы похитить автомобиль. В качестве оружия он использовал металлическую проволоку, которой сдавливал горло потерпевшего, и предмет, похожий на нож. Им он не менее пяти раз ударил водителя в грудь.

