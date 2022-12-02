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Пассажир напал на водителя такси в центре Новосибирска — видео с подозреваемым

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

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Инцидент произошел в Центральном районе Новосибирска

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В Новосибирске полиция разыскивает мужчину за нападение на водителя такси. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, инцидент произошел вечером 30 октября в Центральном районе Новосибирска. Личность сибиряка не установлена.

По данным ведомства, в 21:30 мужчина находился в автомобиле такси во дворе дома № 46 по ул. Державина. Пассажир напал на водителя машины и причинил ему телесные повреждения, после чего скрылся.

По факту происшествия СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в нападении попал на камеру видеонаблюдения. Им является мужчина в черном капюшоне.

— Всех, кто располагает сведениями о совершенном преступлении, а также личности и местонахождении подозреваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефону: (383) 232-21-65, (383) 232-28-38, (383) 232-70-89. Конфиденциальность гарантируется, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее в Новосибирске местный житель угнал автомобиль такси и попал в ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе города.

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