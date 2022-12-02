Пассажир напал на водителя такси в центре Новосибирска — видео с подозреваемым

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину за нападение на водителя такси. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, инцидент произошел вечером 30 октября в Центральном районе Новосибирска. Личность сибиряка не установлена.
По данным ведомства, в 21:30 мужчина находился в автомобиле такси во дворе дома
По факту происшествия СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по
— Всех, кто располагает сведениями о совершенном преступлении, а также личности и местонахождении подозреваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефону:
Ранее в Новосибирске местный житель угнал автомобиль такси и попал в ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе города.