«Пересел на водительское кресло и скрылся»: новосибирец угнал машину такси и попал в ДТП

В Новосибирске задержали подозреваемого в угоне такси. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, после происшествия мужчина попал на автомобиле в ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе города.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, пострадавший водитель автомобиля Hyundai Solaris обратился в полицию ночью 28 ноября. Со слов мужчины, пассажир сел в такси, после чего водитель повез его к пункту назначения. Во время поездки между сибиряками произошел конфликт.
— В пути следования мужчина в ходе словесного кофликта вышел из транспортного средства, в этот момент гражданин пересел на водительское кресло и скрылся в направлении улицы Кирова. Сотрудники полиции составили ориентировку, — сообщили в ведомстве.
Автомобиль нашел экипаж вневедомственной охраны на пересечении улиц Кирова и Никитина. Сибиряк попал в ДТП и скрылся с места аварии, однако его удалось обнаружить в одном из дворов на улице Никитина. Подозреваемого доставили в отдел полиции.
— Им оказался ранее не судимый 33-летний житель Октябрьского района, — указано в сообщении.— Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.
Инспекторы ГИБДД составили в отношении новосибирца административный протокол по ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП), после чего мужчину поместили в спецприемник. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
В конце октября в Новосибирской области мужчина угнал автомобиль родственницы. Сибиряк находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.