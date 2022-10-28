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Пьяный новосибирец угнал автомобиль родственницы — возбуждено уголовное дело

Полицейские приняли от женщины заявление

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Мужчина находился на рулем с признаками алкогольного опьянения

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В Мошковском районе Новосибирской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Полицейские установили, что транспортное средство принадлежит его родственнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 20 октября в поселке Сокур. Инспекторы ДТП остановили водителя автомобиля Nissan Bluebird и выяснили, что у мужчины нет документов, подтверждающих право управления машиной. Кроме того, автолюбитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

После проверки документов мужчину доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»).

— Фигурант был подвергнут административному аресту. Полицейские установили, что автомобиль принадлежит родственнице задержанного. Подозреваемый угнал его от дома в дачном обществе, расположенном в Мошковском районе, — сообщили в ведомстве.

От женщины принято заявление. По факту угона полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»).

В конце сентября в Маслянино Новосибирской области полицейские задержали бездомного мужчину, которого заподозрили в том, что он разобрал стену гаража и угнал оттуда машину. После угона фигурант дела отправился на кражи.

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