Пьяный новосибирец угнал автомобиль родственницы — возбуждено уголовное дело

В Мошковском районе Новосибирской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Полицейские установили, что транспортное средство принадлежит его родственнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.



По данным ведомства, инцидент произошел 20 октября в поселке Сокур. Инспекторы ДТП остановили водителя автомобиля Nissan Bluebird и выяснили, что у мужчины нет документов, подтверждающих право управления машиной. Кроме того, автолюбитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

