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Сибиряк разобрал стену гаража, чтобы угнать машину и отправиться на ней на две кражи

Также мужчина на чужой машине снес ворота частного дома

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За одну ночь подозреваемый успел совершить три крупных кражи

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В Маслянино полицейские задержали 28-летнего бездомного мужчину, которого заподозрили в том, что он разобрал стену гаража и угнал оттуда «Ладу-Гранту». Об этом сегодня, 21 сентября 2022 года рассказали в пресс-службе областного главка МВД.

По данным следствия, в ночь с 18 на 19 сентября фигурант проник в гараж, разобрал замок зажигания «Лады» и поехал кататься по поселку.

— В пути следования мужчина совершил наезд на ворота у дома по улице Пролетарской и похитил из находящегося там гаража электроинструменты, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В эту же ночь злоумышленник, сломав запорное устройство на двери киоска, совершил хищение нескольких блоков сигарет и музыкальной колонки.

Затем, по информации правоохранителей, бездомный бросил машину в лесу, часть похищенного он оставил в салоне, а остальное — припрятал неподалеку. По итогам ночи полицейские следователи возбудили три уголовных дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, а также в крупном размере). Предполагаемого виновника задержали уже на следующий день. Выяснилось, что задержанный уже был судим за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому, ему грозит до 6 лет лишения свободы и штраф 80 тысяч рублей.

Ранее НГС писал о том, как молодой парень попытался украсть деньги из кассы на станции Иня Восточная и попал на видео.

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