Сибиряк разобрал стену гаража, чтобы угнать машину и отправиться на ней на две кражи

В Маслянино полицейские задержали 28-летнего бездомного мужчину, которого заподозрили в том, что он разобрал стену гаража и угнал оттуда «Ладу-Гранту». Об этом сегодня, 21 сентября 2022 года рассказали в пресс-службе областного главка МВД.



По данным следствия, в ночь с 18 на 19 сентября фигурант проник в гараж, разобрал замок зажигания «Лады» и поехал кататься по поселку.