На станции Иня парень попытался украсть 10 тысяч с продажи билетов — денег на месте не оказалось
Покушение на кражу попало на видео
В Новосибирске 22-летний парень попытался украсть более 10 тысяч рублей из билетной кассы на станции Иня-Восточная. Средства молодой человек пытался нащупать через окно закрытой кассы ночью, но денег не оказалось. Транспортные полицейские задержали подозреваемого в покушении на кражу.
Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу молодой человек днем ехал со станции Иня-Восточная на станцию Мочище и заметил, что деньги от продажи билетов складывают в картонную коробку рядом с кассой.
— В ночное время подозреваемый проник в зал ожидания здания железнодорожного вокзала, отодвинул пластиковую задвижку окна билетной кассы и, просунув руку, на ощупь пытался определить картонную коробку с денежными средствами. Однако ему это не удалось, так как ответственная сотрудница кассы перед закрытием вокзала переложила денежные средства в закрытый сейф, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на совершение кражи). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В Новосибирске суд рассмотрит дело против