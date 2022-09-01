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На станции Иня парень попытался украсть 10 тысяч с продажи билетов — денег на месте не оказалось

Покушение на кражу попало на видео

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Молодого человека задержали

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В Новосибирске 22-летний парень попытался украсть более 10 тысяч рублей из билетной кассы на станции Иня-Восточная. Средства молодой человек пытался нащупать через окно закрытой кассы ночью, но денег не оказалось. Транспортные полицейские задержали подозреваемого в покушении на кражу.

Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу молодой человек днем ехал со станции Иня-Восточная на станцию Мочище и заметил, что деньги от продажи билетов складывают в картонную коробку рядом с кассой.

— В ночное время подозреваемый проник в зал ожидания здания железнодорожного вокзала, отодвинул пластиковую задвижку окна билетной кассы и, просунув руку, на ощупь пытался определить картонную коробку с денежными средствами. Однако ему это не удалось, так как ответственная сотрудница кассы перед закрытием вокзала переложила денежные средства в закрытый сейф, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на совершение кражи). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Новосибирске суд рассмотрит дело против 16-летнего подростка. По версии следствия, он нашел кошелек с деньгами и банковской картой, а потом потратил средства со счета.

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