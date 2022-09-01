На станции Иня парень попытался украсть 10 тысяч с продажи билетов — денег на месте не оказалось

В Новосибирске 22-летний парень попытался украсть более 10 тысяч рублей из билетной кассы на станции Иня-Восточная. Средства молодой человек пытался нащупать через окно закрытой кассы ночью, но денег не оказалось. Транспортные полицейские задержали подозреваемого в покушении на кражу.

Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу молодой человек днем ехал со станции Иня-Восточная на станцию Мочище и заметил, что деньги от продажи билетов складывают в картонную коробку рядом с кассой.