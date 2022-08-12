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Тема дняПодросток нашел чужую карту и платил ею
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В Новосибирске 16-летний подросток нашел банковскую карту и платил ею за покупки — парня отправят под суд

Он причинил ущерб пострадавшей на 6000 рублей

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Парень совершал покупки на сумму до 1000 рублей

Парень совершал покупки на сумму до 1000 рублей

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В Новосибирске суд рассмотрит дело против 16-летнего подростка. По версии следствия, он нашел кошелек с деньгами и банковской картой, а потом потратил средства со счета.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области, 21 июня подросток нашел во дворе дома на улице Толбухина кошелек. Внутри было 1500 рублей наличными и банковская карта. Ею можно было оплачивать покупки стоимостью до 1000 рублей, не вводя ПИН-код. Подросток выбросил кошелек и скидочные карты, а деньги и банковскую карту оставил себе.

— После этого злоумышленник совершил ряд покупок по карте, после чего он сломал карту на несколько частей и выбросил ее. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей был причинен ущерб в общей сумме свыше 6000 рублей, который для последней является значительным, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по НСО.

Следователи возбудили против подростка дело по статье за кражу (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Он полностью признал вину и раскаялся. Дело с обвинительным заключением направят в суд.

Ранее НГС писал о том, что в Октябрьском районном суде начали рассматривать дело против сотрудника Аффинажного завода. Его обвинили в краже золота на 5,5 миллиона рублей.

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