В Новосибирске 16-летний подросток нашел банковскую карту и платил ею за покупки — парня отправят под суд

В Новосибирске суд рассмотрит дело против 16-летнего подростка. По версии следствия, он нашел кошелек с деньгами и банковской картой, а потом потратил средства со счета.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области, 21 июня подросток нашел во дворе дома на улице Толбухина кошелек. Внутри было 1500 рублей наличными и банковская карта. Ею можно было оплачивать покупки стоимостью до 1000 рублей, не вводя ПИН-код. Подросток выбросил кошелек и скидочные карты, а деньги и банковскую карту оставил себе.