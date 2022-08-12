Выносил золото в коробках из-под сока: рабочего аффинажного завода обвинили в краже золота на 5,5 млн рублей

Как рассказала НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова, в конце июля 2021 года мужчина, имея доступ к режимным помещениям отделения аффинажа, решил поправить свое финансовое положение и, по данным следствия, похитил 5 килограммов вещества, содержащего драгоценные металлы. Чтобы вынести его из режимной зоны, подсудимый обратился за помощью коллеге, тот согласился, но обратился в ФСБ.