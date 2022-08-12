Выносил золото в коробках из-под сока: рабочего аффинажного завода обвинили в краже золота на 5,5 млн рублей
Помимо золота добычей мужчины стали еще полкило серебра
В Октябрьском районном суде начали слушать дело рабочего Новосибирского аффинажного завода, которого заподозрили в краже 5 килограммов шлама (тонко измельченного сырья или отходов при инженерной разработке горного продукта. — Прим. ред.), имеющего в своем составе драгоценные металлы. Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий.
Как рассказала НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова, в конце июля 2021 года мужчина, имея доступ к режимным помещениям отделения аффинажа, решил поправить свое финансовое положение и, по данным следствия, похитил 5 килограммов вещества, содержащего драгоценные металлы. Чтобы вынести его из режимной зоны, подсудимый обратился за помощью коллеге, тот согласился, но обратился в ФСБ.
Дальнейшие события проходили под контролем оперативников.
Похищенные свертки со шламом были перемещены в шкафчик рабочего в нережимной зоне. После этого злоумышленник спрятал свертки в коробку из-под сока и вынес ее в уличную лабораторию.
Четыре свертка он вынес сразу, остальное оставил на хранение в лаборатории, чтобы забрать позднее. Дойти до дома рабочий не успел: его остановили оперативники ФСБ.
— В результате проведения сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области оперативно-разыскного мероприятия на территории Новосибирского аффинажного завода и личного досмотра были обнаружены и изъяты свертки с похищенным веществом. Указанными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов, совершенное в крупном размере), — рассказала НГС государственный обвинитель. — Помимо этого, фигуранта обвинили в особо крупной краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Ущерб Новосибирского аффинажного завода составил более 5,5 миллиона рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», на Новосибирском аффинажном заводе (АО «НАЗ») трудоустроено 190 человек. Средняя зарплата на конец 2020 года составила 56 тысяч рублей. Генеральный директор предприятия — Латыпов Дмитрий Юрьевич, держатель реестра акционеров АО — АО «ВТБ Регистратор». Чистая прибыль АО «НАЗ» на конец 2021 года составила 100,9 миллиона рублей.
Рабочий полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. По данным государственного обвинителя, он даже ходатайствовал о вызове свидетеля защиты — оперативника, который должен подтвердить его искреннее раскаяние.
В случае если суд признает его виновным, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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