Мошенницы обокрали
94-летнего ветерана на 600 тысяч рублей — пенсионерку убеждали, что нужно менять купюры на новые
Аферистки представились сотрудницами социальной службы.
В Новосибирске полицейские разбираются в обстоятельствах кражи 600 тысяч рублей у
Внучка пожилой женщины Елена в беседе с журналистом НГС отметила, что 28 июля во дворе дома
— Ульяну Терентьевну они тогда не застали. Наша бабушка в тот момент ушла в магазин, — пояснила Елена.
Женщины вернулись 29 июля. Около 15:00 они позвонили пенсионерке в домофон, представились сотрудницами социальной службы. Учитывая, что участницу ВОВ, ветерана труда Ульяну Терентьевну посещает одна из настоящих соцработниц, старушка впустила гостей. Женщины с порога заявили пенсионерке, что ей положена дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей, предложили оформить необходимые бумаги на кухне. Ульяне Терентьевне положили на стол 2 тысячи рублей, а остальные деньги пообещали принести вместе с пенсией.
Затем женщины заявили, пенсионерке, что скоро в России будут «менять наличные деньги», поэтому необходимо переписать номера всех имеющихся у ветерана купюр.
— Бабушка сказала, что ничего об этом не слышала. Они сказали, что им якобы поручили помогать пенсионерам в обмене денег: номера купюр они сдают в банк, а потом звонят и говорят, когда можно прийти поменять. Они ее уговорили: она достала коробку с вещами, которые приготовила на похороны. Там — деньги. Но потом бабушка засомневалась и убрала коробку обратно. Женщины это увидели. Ульяна Терентьевна сказала, мол, нет, я позвоню внучке, и она сама всё сделает, — рассказала Елена.
Хозяйка квартиры вместе с гостьями вернулись на кухню. Затем одна из женщин попросилась в туалет. Позже женщины спешно засобирались и ушли. После их ухода из коробки пропали деньги — около 600 тысяч рублей. Пенсионерка позвонила родственникам, которые вызвали полицию.
— По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, осуществили поквартирный обход дома и обход близлежащих домов, в ходе которого установили приметы предполагаемых злоумышленников и пути их отхода. По изъятым с места преступления объектам назначено проведение всех необходимых криминалистических экспертиз. Составлены фотороботы подозреваемых, на розыск ориентированы все сотрудники наружных нарядов, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной в крупном размере.
Накануне полицейские сообщили о задержании вора-домушника, который обворовал 8 квартир в 6 районах Новосибирска.