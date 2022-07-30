Мошенницы обокрали 94-летнего ветерана на 600 тысяч рублей — пенсионерку убеждали, что нужно менять купюры на новые

— Ульяну Терентьевну они тогда не застали. Наша бабушка в тот момент ушла в магазин, — пояснила Елена.



Женщины вернулись 29 июля. Около 15:00 они позвонили пенсионерке в домофон, представились сотрудницами социальной службы. Учитывая, что участницу ВОВ, ветерана труда Ульяну Терентьевну посещает одна из настоящих соцработниц, старушка впустила гостей. Женщины с порога заявили пенсионерке, что ей положена дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей, предложили оформить необходимые бумаги на кухне. Ульяне Терентьевне положили на стол 2 тысячи рублей, а остальные деньги пообещали принести вместе с пенсией.

