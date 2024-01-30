Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве женщины с 5-летней дочерью в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве женщины с ребенком. Подозреваемого Фархода Р. задержали в Казахстане и заочно арестовали.
— Сообщается, что в Новосибирске выходец из Республики Таджикистан заключил фиктивный брак и получил российское гражданство. Познакомившись с местной жительницей, он убил ее и ее пятилетнюю дочь, после чего скрылся, — говорится в сообщении СК России.
Александр Бастрыкин потребовал доклад о том, как ведется расследование по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».
25 января на границе Казахстана и Узбекистана задержали 31-летнего Фархода Р., которого заподозрили в убийстве жительницы Новосибирска и ее маленькой дочери. 39-летняя Ольга Я. вместе с ребенком бесследно исчезла еще 20 января, сразу после того, как купила дорогой автомобиль. Помогал ей выбирать машину именно Фарход.
Теперь следователи и полицейские ждут экстрадиции обвиняемого из Казахстана. НГС поговорил с близкими женщины и изучил социальные сети предполагаемого преступника. Оказалось, его уже привлекали к уголовной ответственности, но сажать в колонию не стали.