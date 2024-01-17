Звонок о минировании сорвал новосибирским футболистам матч и отдых в сауне

Сегодня, 17 января, в районе 12:00 по громкой связи футбольного манежа «Заря» было объявлено о необходимости всем покинуть спортивное сооружение. В это время на манеже шла двусторонняя игра мужской команды ФК «Новосибирск». Причиной такого объявления стал анонимный звонок о минировании манежа. Информация о минировании появилась в официальном Телеграм-канале футбольного клуба. Ее подтвердил корреспонденту НГС пресс-атташе клуба Олег Епифанов.
— Минут через 15–20 после начала двусторонней игры нашей команды по громкой связи объявили просьбу всем покинуть спортсооружение. Двусторонняя игра — это когда команда делится на две и грают на полном поле. Футболисты сразу прервали тренировку, сели в автобус и уехали в гостиницу. Была еще запланирована после «двусторонки» сауна там же на «Заре», ее тоже отменили. Тренерский штаб принял решение перенести игру на завтра, — рассказал пресс-атташе ФК «Новосибирск» Олег Епифанов.
Епифанов пояснил, что сейчас идет учебно-тренировочный сбор с ежедневными тренировками перед весенней частью сезона, когда команда ФК «Новосибирск» начнет бороться за выход в Первую лигу.
В новосибирской полиции сообщили, что уточнят и прокомментируют информацию о ситуации позднее.
В начале октября НГС рассказал про поступившее сообщение о минировании новосибирской мэрии. Информация о минировании тогда не подтвердилась.