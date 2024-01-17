Звонок о минировании сорвал новосибирским футболистам матч и отдых в сауне

Сегодня, 17 января, в районе 12:00 по громкой связи футбольного манежа «Заря» было объявлено о необходимости всем покинуть спортивное сооружение. В это время на манеже шла двусторонняя игра мужской команды ФК «Новосибирск». Причиной такого объявления стал анонимный звонок о минировании манежа. Информация о минировании появилась в официальном Телеграм-канале футбольного клуба. Ее подтвердил корреспонденту НГС пресс-атташе клуба Олег Епифанов.

