freedom
СЕЙЧАС -24°С
Пробки 4/10
usd 87.65
eur 95.60
Тема дняРебенка перетащили через дорогу на ватрушке
Все новости
Все новости
Подробности

Звонок о минировании сорвал новосибирским футболистам матч и отдых в сауне

Из-за анонима пришлось перенести двухстороннюю игру ФК «Новосибирск»

1 793

Аноним в телефонном звонке сообщил, что футбольный манеж «Заря» заминирован. Это случилось во время двусторонней игры мужской команды ФК «Новосибирск»

Поделиться

Сегодня, 17 января, в районе 12:00 по громкой связи футбольного манежа «Заря» было объявлено о необходимости всем покинуть спортивное сооружение. В это время на манеже шла двусторонняя игра мужской команды ФК «Новосибирск». Причиной такого объявления стал анонимный звонок о минировании манежа. Информация о минировании появилась в официальном Телеграм-канале футбольного клуба. Ее подтвердил корреспонденту НГС пресс-атташе клуба Олег Епифанов.

— Минут через 15–20 после начала двусторонней игры нашей команды по громкой связи объявили просьбу всем покинуть спортсооружение. Двусторонняя игра — это когда команда делится на две и грают на полном поле. Футболисты сразу прервали тренировку, сели в автобус и уехали в гостиницу. Была еще запланирована после «двусторонки» сауна там же на «Заре», ее тоже отменили. Тренерский штаб принял решение перенести игру на завтра, — рассказал пресс-атташе ФК «Новосибирск» Олег Епифанов.

Епифанов пояснил, что сейчас идет учебно-тренировочный сбор с ежедневными тренировками перед весенней частью сезона, когда команда ФК «Новосибирск» начнет бороться за выход в Первую лигу.

В новосибирской полиции сообщили, что уточнят и прокомментируют информацию о ситуации позднее.

В начале октября НГС рассказал про поступившее сообщение о минировании новосибирской мэрии. Информация о минировании тогда не подтвердилась.

МинированиеФК НовосибирскФутбольный манежФутболКрытый футбольный манеж
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter