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ДТП с туристами в Чемале

Новосибирца арестовали за аварию с туристами — по дороге на Каракольские озера погибли двое

Мужчина управлял грузовиком, в котором находились 16 человек

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Грузовик с туристами перевернулся в конце июля

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В Республике Алтай заключили под стражу жителя Новосибирской области по делу о смертельном ДТП.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, мужчине предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, совершенном лицом, не имеющим права управления (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Авария произошла 25 июля этого года в Чемальском районе. По версии следователей, 41-летний новосибирец управлял грузовой машиной и доставлял группу туристов к Каракольским озерам. В число путешественников вошли 16 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

— При движении автомобиля водитель, не имея права управления транспортными средствами категории «D», не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет, вследствие чего пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести, — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП на месте происшествия скончался 26-летний мужчина, еще спустя несколько дней в больнице умерла 61-летняя женщина. Мера пресечения избрана в отношении сибиряка на основании ходатайства следователя.

На сайте Чемальского районного суда указано, что ДТП произошло на 21 км дороги от села Элекмонар в сторону Каракольских озер. На участке дороги перевернулся автомобиль ГАЗ-66.

Пострадавшие в ДТП туристы приехали на Алтай из Екатеринбурга. В аварии пострадали 12 человек, соболезнования после происшествия выразил семье одного из погибших премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также призвал повысить безопасность туризма после смертельной аварии.

НГС собирал все, что известно о ДТП, в онлайн-трансляции и коротком видео.

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