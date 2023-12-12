Новосибирца арестовали за аварию с туристами — по дороге на Каракольские озера погибли двое

В Республике Алтай заключили под стражу жителя Новосибирской области по делу о смертельном ДТП.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, мужчине предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, совершенном лицом, не имеющим права управления (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

