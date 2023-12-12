Новосибирца арестовали за аварию с туристами — по дороге на Каракольские озера погибли двое

В Республике Алтай заключили под стражу жителя Новосибирской области по делу о смертельном ДТП.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, мужчине предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, совершенном лицом, не имеющим права управления (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ).
Авария произошла 25 июля этого года в Чемальском районе. По версии следователей, 41-летний новосибирец управлял грузовой машиной и доставлял группу туристов к Каракольским озерам. В число путешественников вошли 16 человек, в том числе двое несовершеннолетних.
— При движении автомобиля водитель, не имея права управления транспортными средствами категории «D», не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет, вследствие чего пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести, — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП на месте происшествия скончался 26-летний мужчина, еще спустя несколько дней в больнице умерла 61-летняя женщина. Мера пресечения избрана в отношении сибиряка на основании ходатайства следователя.
На сайте Чемальского районного суда указано, что ДТП произошло на 21 км дороги от села Элекмонар в сторону Каракольских озер. На участке дороги перевернулся автомобиль ГАЗ-66.
Пострадавшие в ДТП туристы приехали на Алтай из Екатеринбурга. В аварии пострадали 12 человек, соболезнования после происшествия выразил семье одного из погибших премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также призвал повысить безопасность туризма после смертельной аварии.
НГС собирал все, что известно о ДТП, в онлайн-трансляции и коротком видео.