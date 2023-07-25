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ДТП с туристами в Чемале

Стало известно, откуда приехали на Алтай пострадавшие в ДТП туристы

Информацию подтвердили в чемальской больнице

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Медики оказывают помощь туристам

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Алтайские врачи сообщили, откуда приехали туристы, пострадавшие в ДТП 25 июля.

— Это всё — жители Екатеринбурга. Остальную информацию предоставить не можем, — сообщили НГС в приемной главного врача Чемальской ЦРБ.

В медучреждении уточнили, что списки пострадавших пока не могут опубликовать, так как это — персональные данные.

Авария произошла во время тура к Каракольским озерам. На одном из участков дороги перевернулся грузовик с туристами, в нем было 17 человек. В результате пострадал один погиб, а 11 туристов получили травмы. НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

ЧемалАлтайский крайПострадали туристыЕкатеринбург
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