Что случилось с туристами на Алтае — рассказываем в одном видео

Утром 25 июля в Республике Алтай перевернулся грузовик, в котором находилась туристическая группа. В аварии пострадали 12 человек, в том числе 9 детей, один участник группы скончался. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. Всё, что известно о ДТП на Алтае, мы собрали в одном видео.
В начале июля в Республике Бурятия группа туристов проводила сплав по реке Снежной на катамаранах. Во время сплава техника перевернулась, в результате инцидента пятеро человек пропали, трое спаслись. В число путешественников вошли жители Новосибирской области, четырех человек удалось отыскать. Поиски пятой пропавшей из Новосибирска приостановили.