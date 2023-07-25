Алтайский Минздрав назвал возраст туриста, погибшего во время поездки на Каракольские озера

В Министерстве здравоохранения Республики Алтай сообщили подробности аварии с грузовиком, в котором находилась группа туристов. В результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.
Как сообщили в региональном Минздраве, в состав туристической группы вошли девять детей и семь взрослых. Туристы направлялись на Каракольские озера, когда их грузовик перевернулся.
— На труднодоступной дороге транспортное средство опрокинулось. Официальный представитель группы,
В аварии пострадали 12 человек, водитель транспортного средства получил легкие травмы и не был госпитализирован. После ДТП в тяжелом состоянии находится
— Пяти взрослым медпомощь не потребовалась. Пять детей находятся под наблюдением врачей в Чемальской районной больнице с легкими травмами, двоих детей забрали родители, — указано в сообщении.
Грузовик перевернулся утром