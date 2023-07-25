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СрочноНазван возраст туриста, погибшего сегодня на Алтае
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Алтайский Минздрав назвал возраст туриста, погибшего во время поездки на Каракольские озера

В ДТП пострадали 12 человек

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Пять детей находятся под наблюдением врачей в Чемальской районной больнице

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В Министерстве здравоохранения Республики Алтай сообщили подробности аварии с грузовиком, в котором находилась группа туристов. В результате происшествия пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.

Как сообщили в региональном Минздраве, в состав туристической группы вошли девять детей и семь взрослых. Туристы направлялись на Каракольские озера, когда их грузовик перевернулся.

— На труднодоступной дороге транспортное средство опрокинулось. Официальный представитель группы, 25-летний житель города Екатеринбурга, погиб на месте, — сообщили в телеграм-канале министерства здравоохранения региона.

В аварии пострадали 12 человек, водитель транспортного средства получил легкие травмы и не был госпитализирован. После ДТП в тяжелом состоянии находится 61-летняя жительница Екатеринбурга, два ребенка 10 и 14 лет получили травмы средней степени тяжести. Женщину и детей направили санавиацией в Республиканскую больницу в Горно-Алтайск.

— Пяти взрослым медпомощь не потребовалась. Пять детей находятся под наблюдением врачей в Чемальской районной больнице с легкими травмами, двоих детей забрали родители, — указано в сообщении.

Грузовик перевернулся утром 25 июля. По факту происшествия глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Всё, что известно об аварии, мы собрали в онлайн-трансляции.

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