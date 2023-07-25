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ДТП с туристами в Чемале

Глава СК потребовал возбудить уголовное дело после происшествия с туристами на Алтае

В аварии погиб 1 человек, еще 11 человек пострадали

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Туристы ехали к Каракольским озерам

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с туристами в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Алтай Виталию Батищеву возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе его расследования, — пояснили в ведомстве.

Утром 25 июля Чемальском районе перевернулся грузовик, который вез туристов к Каракольским озерам. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, в автомобиле находились 17 человек, 11 из них, включая 6 детей пострадали. Один человек погиб. Все что известно об этом происшествии мы собрали в одну онлайн-трансляцию.

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