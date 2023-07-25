Глава СК потребовал возбудить уголовное дело после происшествия с туристами на Алтае

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с туристами в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
— Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Алтай Виталию Батищеву возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе его расследования, — пояснили в ведомстве.
Утром 25 июля Чемальском районе перевернулся грузовик, который вез туристов к Каракольским озерам. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, в автомобиле находились 17 человек, 11 из них, включая 6 детей пострадали. Один человек погиб. Все что известно об этом происшествии мы собрали в одну онлайн-трансляцию.