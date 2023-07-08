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Тема дняВ Бурятии продолжаются поиски пропавшей туристки
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Пропавшие в Бурятии

Обнаружили два катамарана: спасатели продолжают поиски пропавшей во время сплава по реке туристки

Поиск ведут как с воды, так и с воздуха

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Группа туристов проводила сплав по реке Снежной

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В Бурятии продолжаются поиски женщины, пропавшей вместе с группой во время сплава по реке. Туристку ищут в акватории озера Байкал и на реке Снежной, где перевернулись катамараны.

— Поиски пропавшей женщины провождаются. Сотрудники МЧС и волонтеры обследуют реку Снежную. К поиску задействовано 16 человек, также подключены вертолеты, — сообщили НГС в ГУ МЧС по Республике Бурятия.

Как уточнили в ведомстве, пока спасателям удалось найти лишь два катамарана.

О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов из 8 человек проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. После того как катамаран перевернулся, выплыть самостоятельно смогли Роман Коротеев и Алексей Мысник. Евгений Марченко тоже выбрался на берег. Еще четырех человек нашли спасатели, все они живы. По предварительным данным, спасатели ищут сибирячку Елену Романову из Новосибирска.

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