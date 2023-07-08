Обнаружили два катамарана: спасатели продолжают поиски пропавшей во время сплава по реке туристки

В Бурятии продолжаются поиски женщины, пропавшей вместе с группой во время сплава по реке. Туристку ищут в акватории озера Байкал и на реке Снежной, где перевернулись катамараны.
— Поиски пропавшей женщины провождаются. Сотрудники МЧС и волонтеры обследуют реку Снежную. К поиску задействовано 16 человек, также подключены вертолеты, — сообщили НГС в ГУ МЧС по Республике Бурятия.
Как уточнили в ведомстве, пока спасателям удалось найти лишь два катамарана.
О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов из 8 человек проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. После того как катамаран перевернулся, выплыть самостоятельно смогли Роман Коротеев и Алексей Мысник. Евгений Марченко тоже выбрался на берег. Еще четырех человек нашли спасатели, все они живы. По предварительным данным, спасатели ищут сибирячку Елену Романову из Новосибирска.