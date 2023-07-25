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ДТП с туристами в Чемале

Появились фото с места, где на Алтае перевернулся грузовик с туристами — в аварии погиб один человек

Одиннадцать туристов получили травмы

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Среди пострадавших 6 детей

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МЧС по Республике Алтай опубликовало фото из Чемальского района, где перевернулся грузовик с туристами. Как сообщили в ведомстве, в автомобиле находилось 17 человек.

— По состоянию на 14:00 установлено, что в машине находилось 17 человек, 16 из них туристы из Екатеринбурга. Во время аварии пострадало 11 человек, из них 6 детей, 1 человек погиб, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Для помощи пострадавшим в Чермальский раон прибыли врачи из Горно-Алтайска

Для помощи пострадавшим в Чермальский раон прибыли врачи из Горно-Алтайска

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Пострадавшие доставляют в БУЗ РА «Чемальская РБ» наземным транспортом, где работают медики из Горно-Алтайска.

НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.

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