Появились фото с места, где на Алтае перевернулся грузовик с туристами — в аварии погиб один человек

МЧС по Республике Алтай опубликовало фото из Чемальского района, где перевернулся грузовик с туристами. Как сообщили в ведомстве, в автомобиле находилось 17 человек.
— По состоянию на 14:00 установлено, что в машине находилось 17 человек, 16 из них туристы из Екатеринбурга. Во время аварии пострадало 11 человек, из них 6 детей, 1 человек погиб, — сообщили в пресс-службе МЧС.
Пострадавшие доставляют в БУЗ РА «Чемальская РБ» наземным транспортом, где работают медики из Горно-Алтайска.
НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.