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СрочноПрисяжные рассмотрят дело об убийстве в «Марселе»
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Убийство в «Марселе»: сибиряка зарезали на берегу Оби — дело рассмотрит суд присяжных

Место происшествия попало на видео

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Конфликт в ЖК «Марсель» случился в мае 2022 года

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Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело об убийстве мужчины на смотровой площадке ЖК «Марсель». В процессе участвует коллегия присяжных-заседателей.

Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Убийство произошло 15 мая 2022 года. Перед судом предстали двое подозреваемых. По версии следствия, между обвиняемыми и двумя пострадавшими произошла драка.

— В это время между ними возникла ссора, в ходе которой один из подсудимых принес из припаркованного рядом автомобиля биту и нож, который передал второму подсудимому в целях причинения смерти одному из потерпевших, — пишет телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».

Во потасовки один из подсудимых ударил мужчину из второй компании в область живота ножом, а другого — битой по голове. Один потерпевший умер от колото-резаного ранения, а другой получил легкий вред здоровью.

Обвинение предъявили по по нескольким статьям: пособничество и подстрекательство к убийству (ч. 4–5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ), убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

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На кадрах с места видно, что мужчину пытались реанимировать

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

Вскоре после случившегося НГС писал, что на месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой, пытавшиеся реанимировать пострадавшего.

В Новосибирске в ноябре вынесли приговор мужчине за убийство жены на улице Татьяны Снежиной в 2022 году. Ему дали 6 лет лишения свободы.

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