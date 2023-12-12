Убийство в «Марселе»: сибиряка зарезали на берегу Оби — дело рассмотрит суд присяжных

Вскоре после случившегося НГС писал, что на месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой, пытавшиеся реанимировать пострадавшего.



В Новосибирске в ноябре вынесли приговор мужчине за убийство жены на улице Татьяны Снежиной в 2022 году. Ему дали 6 лет лишения свободы.

