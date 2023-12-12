Убийство в «Марселе»: сибиряка зарезали на берегу Оби — дело рассмотрит суд присяжных

Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело об убийстве мужчины на смотровой площадке ЖК «Марсель». В процессе участвует коллегия присяжных-заседателей.
Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Убийство произошло 15 мая 2022 года. Перед судом предстали двое подозреваемых. По версии следствия, между обвиняемыми и двумя пострадавшими произошла драка.
— В это время между ними возникла ссора, в ходе которой один из подсудимых принес из припаркованного рядом автомобиля биту и нож, который передал второму подсудимому в целях причинения смерти одному из потерпевших, — пишет телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».
Во потасовки один из подсудимых ударил мужчину из второй компании в область живота ножом, а другого — битой по голове. Один потерпевший умер от колото-резаного ранения, а другой получил легкий вред здоровью.
Обвинение предъявили по по нескольким статьям: пособничество и подстрекательство к убийству (ч. 4–5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ), убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).
Вскоре после случившегося НГС писал, что на месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой, пытавшиеся реанимировать пострадавшего.
В Новосибирске в ноябре вынесли приговор мужчине за убийство жены на улице Татьяны Снежиной в 2022 году. Ему дали 6 лет лишения свободы.