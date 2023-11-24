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Зверское убийство на улице Татьяны Снежиной: сибиряк получил 6 лет за удар ножом на детской площадке

Романа Черникова осудили за смерть жены

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Мужчина совершил убийство на парковке

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В Новосибирске вынесли приговор мужчине за убийство жены на улице Татьяны Снежиной в 2022 году. Его приговорили к заключению в колонии строгого режима.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области. Установлено, что между 35-летним мужчиной и его женой произошел конфликт днем 11 июля. После этого обвиняемый несколько раз ударил супругу ножом и скрылся с места преступления.

— Очевидцы вызвали скорую помощь, однако в медицинском учреждении женщина скончалась через непродолжительное время от полученных телесных повреждений. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, — сообщили в Следственном комитете.

На сайте Новосибирского областного суда указано, что обвиняемый — Роман Черников. Его судили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В 2022 году НГС рассказывал подробности этого убийства, которое произошло на парковке у детской площадки. Двое знакомых погибших заявили, что супруг бил погибшую и она боялась, что тот ее убьет. А в день трагедии он признался женщине в любви.

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УбийствоУлица Татьяны СнежинойПриговорКолония строгого режима
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