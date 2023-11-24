Зверское убийство на улице Татьяны Снежиной: сибиряк получил 6 лет за удар ножом на детской площадке

В Новосибирске вынесли приговор мужчине за убийство жены на улице Татьяны Снежиной в
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области. Установлено, что между
— Очевидцы вызвали скорую помощь, однако в медицинском учреждении женщина скончалась через непродолжительное время от полученных телесных повреждений. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, — сообщили в Следственном комитете.
На сайте Новосибирского областного суда указано, что обвиняемый — Роман Черников. Его судили по
В 2022 году НГС рассказывал подробности этого убийства, которое произошло на парковке у детской площадки. Двое знакомых погибших заявили, что супруг бил погибшую и она боялась, что тот ее убьет. А в день трагедии он признался женщине в любви.