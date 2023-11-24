Зверское убийство на улице Татьяны Снежиной: сибиряк получил 6 лет за удар ножом на детской площадке

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области. Установлено, что между 35-летним мужчиной и его женой произошел конфликт днем 11 июля . После этого обвиняемый несколько раз ударил супругу ножом и скрылся с места преступления.