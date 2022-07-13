В день убийства на Снежиной муж признавался в любви погибшей: что еще известно о конфликтах семейной пары

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«Беременная, а он тебя лупит, как так?»
Одна из подруг, Диана, познакомилась с Ириной, когда той было
— Ей помогали, устраивали на какие-то подработки, в вечерней школе она доучивалась. Так болталась по городу неприкаянная. Тогда она связывалась с плохими компаниями, но у нее самой не было вредных привычек, не воровала она. Просто постоянно находилась в компаниях не очень хороших. И периодически приходила ко мне, мы ей помогали, — вспоминает Диана.
В 2017 или 2018 году, когда Ирине было около
— Однажды приехала беременная в синяках. Я спросила: «Ты что? Беременная, а он тебя лупит, как так?» Она ответила: «Да ничего, это мы подрались». То есть для нее это было полунормой, потому что родители так жили. Я предлагала ей уходить, не жить с ним. А Ира отвечала: «Я, наверное, уйду. Только боюсь, что он меня убьет, если уйду», — рассказала знакомая погибшей.
Диана предполагает, что Роман запрещал Ирине работать. Одна из знакомых предлагала ей отдать дочь в детский сад и пойти работать в клининге, но та отказывалась. По словам Дианы, это странно, потому что по характеру Ирина не была домоседкой.
Еще одна знакома Ирины, Лилия, которая раньше жила по соседству, также утверждает, что Роман бил супругу.
«Ты даешь мне стимул жить»
Ранним утром 11 июля Роман выставил пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»:
— Моя единственная, любимая красавица. Ты даешь мне стимул жить и наслаждаться этой жизнью с тобой. Спасибо тебе, любимая, за то, что ты есть. Люблю тебя и только тебя.
Другая знакомая, Анастасия, рассказала, что Ирина в тот день была у подруги и не хотела возвращаться домой. Тогда за ней приехал супруг и уговорил поехать с ним. После этого, по версии следствия, он нанес жене не менее пяти ударов ножом на парковке рядом со своим домом. У пары двое детей.
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