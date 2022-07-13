В день убийства на Снежиной муж признавался в любви погибшей: что еще известно о конфликтах семейной пары

Знакомые женщины, убитой мужем 11 июля в Октябрьском районе Новосибирска, рассказали о том, как жила погибшая Ирина. Двое из них заявили, что супруг бил погибшую и до происшествия и она боялась, что тот ее убьет.



«Беременная, а он тебя лупит, как так?»