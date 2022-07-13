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Нанес ножом не менее 5 ударов: новосибирца задержали за убийство жены на парковке дома

Он ранил ее в область груди и живота

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Трагедия произошла на улице Татьяны Снежиной

Трагедия произошла на улице Татьяны Снежиной

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Вечером 11 июля в Октябрьском районе Новосибирска мужчина ударил ножом свою жену на парковке у дома, сообщают следователи. Пострадавшая погибла.

— По данным следствия, 11 июля 2022 года в дневное время на парковке у дома по улице Татьяны Снежиной Октябрьского района города Новосибирска между 35-летним мужчиной и его супругой произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ножом не менее 5 ударов в область груди и живота потерпевшей, после чего скрылся с места преступления, — сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

Очевидцы вызвали скорую и полицию. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм. Фигуранта задержали сотрудники полиции и доставили в следственное подразделение. Мужчину заключили под стражу, следователи завели уголовное дело по статье «убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование продолжается.

Зимой в Новосибирске мужчина убил свою бывшую девушку в подъезде на ОбьГЭС. Он нанес пострадавшей пять ножевых ранений, нападение попало на камеры видеонаблюдения. Судить подозреваемого начали в апреле.

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