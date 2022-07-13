Нанес ножом не менее 5 ударов: новосибирца задержали за убийство жены на парковке дома

Вечером 11 июля в Октябрьском районе Новосибирска мужчина ударил ножом свою жену на парковке у дома, сообщают следователи. Пострадавшая погибла.



— По данным следствия, 11 июля 2022 года в дневное время на парковке у дома по улице Татьяны Снежиной Октябрьского района города Новосибирска между 35-летним мужчиной и его супругой произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ножом не менее 5 ударов в область груди и живота потерпевшей, после чего скрылся с места преступления, — сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.