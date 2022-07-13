Нанес ножом не менее 5 ударов: новосибирца задержали за убийство жены на парковке дома
Он ранил ее в область груди и живота
Вечером 11 июля в Октябрьском районе Новосибирска мужчина ударил ножом свою жену на парковке у дома, сообщают следователи. Пострадавшая погибла.
— По данным следствия, 11 июля 2022 года в дневное время на парковке у дома по улице Татьяны Снежиной Октябрьского района города Новосибирска между
Очевидцы вызвали скорую и полицию. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм. Фигуранта задержали сотрудники полиции и доставили в следственное подразделение. Мужчину заключили под стражу, следователи завели уголовное дело по статье «убийство» (
Зимой в Новосибирске мужчина убил свою бывшую девушку в подъезде на ОбьГЭС. Он нанес пострадавшей пять ножевых ранений, нападение попало на камеры видеонаблюдения. Судить подозреваемого начали в апреле.