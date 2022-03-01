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Сибиряк зарезал 34-летнюю беременную сожительницу — ему грозит пожизненный срок

Обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за наркотики и угрозу убийством

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Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

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Жителя Новосибирской области обвиняют в убийстве беременной сожительницы. Трагедия произошла 25 февраля в городе Татарске в доме на улице 30 лет ВЛКСМ.

— По версии следствия, компания местных жителей распивала спиртные напитки. Между двумя сожителями возник конфликт. Фигурант по делу взял в руки нож и нанес им удары 34-летней женщине, находящейся в состоянии беременности, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

От полученных ранений женщина скончалась на месте. Ее 50-летнего сожителя задержали. Сейчас он находится в СИЗО. Его обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления, хранение наркотиков и угрозу убийством.

Вчера мы рассказывали, что новосибирец задушил сожительницу из ревности и попытался сбежать из страны. Трагедия произошла 27 февраля в квартире на улице Степной, 47 — было обнаружено тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти.

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