Сибиряк зарезал 34-летнюю беременную сожительницу — ему грозит пожизненный срок

Жителя Новосибирской области обвиняют в убийстве беременной сожительницы. Трагедия произошла
— По версии следствия, компания местных жителей распивала спиртные напитки. Между двумя сожителями возник конфликт. Фигурант по делу взял в руки нож и нанес им удары 34-летней женщине, находящейся в состоянии беременности, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
От полученных ранений женщина скончалась на месте. Ее 50-летнего сожителя задержали. Сейчас он находится в СИЗО. Его обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления, хранение наркотиков и угрозу убийством.
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