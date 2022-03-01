Сибиряк зарезал 34-летнюю беременную сожительницу — ему грозит пожизненный срок

Жителя Новосибирской области обвиняют в убийстве беременной сожительницы. Трагедия произошла 25 февраля в городе Татарске в доме на улице 30 лет ВЛКСМ.



— По версии следствия, компания местных жителей распивала спиртные напитки. Между двумя сожителями возник конфликт. Фигурант по делу взял в руки нож и нанес им удары 34-летней женщине, находящейся в состоянии беременности, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

От полученных ранений женщина скончалась на месте. Ее 50-летнего сожителя задержали. Сейчас он находится в СИЗО. Его обвиняют по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности). Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.